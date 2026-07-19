Xbox Next: Xbox erklärt Rückkehr zu Konsolen-Exklusivtiteln – weitere Exklusivspiele geplant

„Es muss einen Grund geben, eine Xbox zu kaufen“ – Xbox erklärt neue Exklusivstrategie.

Mit der Ankündigung, künftig wieder verstärkt auf Konsolen-Exklusivspiele zu setzen, hat Xbox einen deutlichen Strategiewechsel eingeleitet.

Nachdem Microsoft in den vergangenen Jahren immer mehr eigene Spiele auf PlayStation und Nintendo veröffentlichte, soll die Marke künftig wieder exklusive Inhalte erhalten, die den Kauf einer Xbox attraktiver machen.

In einem ausführlichen Gespräch mit GamesRadar+ erläuterten mehrere Mitglieder der Xbox-Führung die Hintergründe dieser Entscheidung und machten deutlich, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution erst der Anfang sind.

Exklusivspiele sollen Xbox wieder wachsen lassen

Laut Matthew Ball, Chief Strategy Officer bei Xbox, fiel die Entscheidung bereits früh nach dem Amtsantritt von Xbox-Chefin Asha Sharma.

Demnach sei die Rückkehr zu Exklusivtiteln ein zentraler Bestandteil der langfristigen Plattformstrategie.

„Um unsere Plattform wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen, brauchen wir eine verlässliche Pipeline an Exklusivspielen.“

Auch Matt Booty, Chief Content Officer von Xbox, sieht exklusive Spiele als entscheidenden Faktor.

„Es muss einen Grund geben, warum Menschen eine Xbox kaufen.“

Booty betont, dass Exklusivtitel sowohl langjährige Xbox-Fans belohnen als auch neuen Käufern einen Anreiz geben sollen, in die Hardware zu investieren.

Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sind nur der Anfang

Bereits bestätigt wurde, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution dauerhaft exklusiv für Xbox-Konsolen erscheinen sollen.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um zeitlich begrenzte Exklusivität.

Matthew Ball erklärt dazu: „Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sind nicht die einzigen Titel, die wir planen.“

Weitere First-Party-Spiele sollen künftig ebenfalls exklusiv erscheinen. Welche Spiele das sein werden, wollte Xbox allerdings noch nicht verraten.

Nicht jedes Spiel wird exklusiv

Gleichzeitig macht Xbox deutlich, dass nicht sämtliche Eigenproduktionen künftig ausschließlich auf Xbox erscheinen werden.

Booty erklärt, dass jede Marke individuell bewertet werde.

Zu den Faktoren gehören unter anderem:

Größe der Marke

Zielgruppe

Community

wirtschaftliche Bedeutung

strategische Rolle innerhalb des Xbox-Portfolios

Eine einfache Regel wie „Singleplayer exklusiv, Multiplayer multiplattform“ gebe es laut Booty nicht.

Live-Service-Spiele bleiben plattformübergreifend

Für große Online-Spiele verfolgt Xbox weiterhin eine andere Strategie.

Booty erklärt: „Diese Spiele haben riesige Communitys aufgebaut und leben von einer möglichst großen Spielerbasis.“

Dazu zählen unter anderem:

Call of Duty

Diablo

Overwatch

World of Warcraft

Fallout 76

The Elder Scrolls Online

Auch Matthew Ball bezeichnet Call of Duty als Paradebeispiel dafür, warum große Live-Service-Titel weiterhin auf mehreren Plattformen erscheinen sollen.

Was ist mit Fable, Halo und Forza Horizon 6?

Mehrere bereits angekündigte Spiele erscheinen trotz der neuen Strategie weiterhin für PlayStation.

Dazu gehören unter anderem:

Halo: Campaign Evolved

Fable

Grounded 2

Minecraft Dungeons 2

Forza Horizon 6

Laut Xbox werden diese Veröffentlichungen nicht mehr geändert, da entsprechende Partnerschaften, Marketingkampagnen und Vertriebsprozesse bereits weit fortgeschritten sind.

Matthew Ball sagt: „Wir haben Zusagen gegenüber unseren Partnern und unseren Spielern gemacht. Diese werden wir einhalten.“

The Elder Scrolls VI bleibt ein Fragezeichen

Noch keine Entscheidung gibt es laut Xbox für mehrere große Projekte.

Dazu zählen unter anderem:

The Elder Scrolls VI

weitere unangekündigte Bethesda-Spiele

neue Activision-Projekte

Blizzard-Titel

zukünftige Xbox-Game-Studios-Produktionen

Welche Plattformen diese Spiele unterstützen werden, soll jeweils individuell entschieden werden.

Künftig mehr Transparenz

Für zukünftige Ankündigungen verspricht Xbox eine klarere Kommunikation.

Matt Booty erklärt: „Wenn wir künftig einen Veröffentlichungstermin für ein Spiel bekannt geben, werden wir gleichzeitig auch die unterstützten Plattformen nennen.“

Damit soll Unsicherheit vermieden werden, die zuletzt sowohl innerhalb der Community als auch bei Entwicklern entstanden war.

Deutlich mehr Exklusivspiele als Teil der Zukunft

Nach Ansicht der Xbox-Führung sind Exklusivtitel ein wichtiger Baustein, um das Vertrauen in die Marke zurückzugewinnen und kommende Hardware wie Project Helix attraktiver zu machen.

Ob diese Strategie den gewünschten Erfolg bringt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Xbox sieht exklusive Spiele wieder als entscheidenden Bestandteil seiner Zukunft und hat bereits bestätigt, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution lediglich den Anfang einer neuen Generation von Konsolen-Exklusivtiteln darstellen.