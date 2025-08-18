Xbox Next: Führungskräfte geben Ausblick auf kommende Entwicklungen

Cloud-Only-Game-Pass, Storefront-Kompatibilität und neue Konsolengeneration uvm. im Fokus!

Jason Beaumont, Vice President of Xbox Platform Advertisement, und Jason Ronald, Vice President für Next-Gen, haben zentrale Themen rund um die Zukunft von Xbox vorgestellt.

Geplant ist bspw. ein Cloud-Only-Tarif für den Xbox Game Pass, außerdem könnte eine engere Kompatibilität mit Steam ermöglicht werden.

Darüber hinaus wird bereits an der nächsten Konsolengeneration gearbeitet.

Jason Ronald verwies dabei auf die „Silicon-Innovation“ von AMD, die sich auf die Vereinheitlichung von Storefronts über mehrere Plattformen hinweg konzentrieren soll.

Es wird allgemein angenommen, dass die nächste Xbox in der Lage sein wird, Steam, Battlenet, Ubisoft, Epic Store, GOG und potenziell jede Windows-App zu integrieren, während gleichzeitig die bestehende Xbox-Konsolenbibliothek unterstützt wird.

Jason Ronald deutete zudem neue KI-gestützte Rendering-Techniken an und sprach von der Vereinheitlichung verschiedener Storefronts.

So wäre es künftig möglich Inhalte von bspw. Steam & Co. auf einer Xbox-Plattform zusammenzuführen. Offiziell bestätigt wurde dies aber Wort wörtlich nicht.

Zusätzlich berichten die Verantwortlichen von zweistelligen Wachstumsraten sowohl bei Transaktionen für First-Party- als auch für Third-Party-Inhalte.

Dies und mehr gibt es im neuen Podcast: