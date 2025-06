Xbox Next: Xbox-Hardware ist tot, meint Microsoft-Veteran

Laura Fryer war eines der Gründungsmitglieder des Xbox-Teams und eine der ersten Mitarbeiterin von Microsoft Game Studios.

In einem Podcast sprach sie über die neue Strategie von Xbox, insbesondere die Partnerschaft mit externen Herstellern von Hardware, mit ROG Xbox Ally X und Meta Quest 3S Xbox Edition.

Den ROG Xbox Ally X hält sie für einen tragbaren PC, der nur einen anderen Namen trägt und für die Verbraucher nicht attraktiv sei.

Mit der „Xbox Anywhere“-Kampagne und der plattformübergreifenden Strategie befürchtet Fryer einen „langsamen Ausstieg“ aus dem Geschäft für Xbox-Hardware.

Über „Xbox Anywhere“ sagte sie, es sei „reines Marketing“, dem es an „Stil und Substanz“ fehle.

Wie Fryer erzählt, scheint Xbox kein Interesse mehr daran zu haben, Hardware zu vertreiben. Die Verbraucher zum Game Pass zu treiben, sei ihrer Ansicht nach offenbar das Ziel von Microsoft. Sie denkt daher, dass Xbox-Hardware tot ist.

„Als eines der Gründungsmitglieder des Xbox-Teams bin ich natürlich nicht zufrieden mit der aktuellen Situation. Es macht mir keinen Spaß zu sehen, wie all der Wert, den ich mitgeschaffen habe, langsam verloren geht.“

„Ich bin traurig, weil es aus meiner Sicht so aussieht, als hätte Xbox kein Interesse mehr daran oder wäre buchstäblich nicht mehr in der Lage, Hardware zu liefern. Diese Partnerschaft [mit ROG Ally] bedeutet also einen langsamen Ausstieg aus dem Hardware-Geschäft.“

„Persönlich denke ich, dass die Xbox-Hardware tot ist. Der Plan scheint zu sein, einfach alle zu Game Pass zu treiben. Und seien wir ehrlich, das hat einen großen Wert. Ich denke, das könnte der Grund sein, warum sie beschlossen haben, 80 Dollar für Outer Worlds 2 zu verlangen… Und hier ist die Sache: Vielleicht wird es funktionieren.“