Xbox Next: Xbox ist in der Identitätskrise, meint Ex-Präsident

Laut dem früheren CVP von Xbox und Windows solle Microsoft schleunigst herausfinden, wer und was Xbox sein will.

Mike Ybarra vormals Präsident von Blizzard Entertainment und davor Corporate Vice President von Xbox und Windows, sieht Xbox in der Identitätskrise.

In einem Tweet sagte er, es sei hart, mit anzusehen, wie Xbox sich nicht sicher ist, was man ist und wer man sein will.

Xbox müsse das schnell herausfinden, ist Ybarra der Ansicht.

„Es ist hart mitanzusehen, wie Xbox sich nicht sicher ist, wer es ist und was es sein sollte.“ „Es gibt dort immer noch einige großartige Leute. Sie müssen herausfinden, was sich ändern muss … und zwar schnell. Ich bin ein großer Fan und werde immer grün bluten. Ich feuere das Team von der Seitenlinie aus an.“ „Wähle deinen Weg und bleibe dabei.“

Auf die Frage eines Users, was Microsoft mit der Marke Xbox nach sein sollte, sagte Ybarra:

„Für mich ist das ganz einfach. Xbox sollte danach streben, der weltweit größte Publisher von Unterhaltungsinhalten zu werden.“ „Alles andere sollte man loswerden und sich ganz darauf konzentrieren. Man sollte sich nicht scheuen, zu sagen, was man ist. Man sollte sich voll und ganz darauf einlassen.“

Erst heute Mittag haben wir mit Laura Fryer über die Ansichten einer anderen ehemaligen Führungskraft berichtet. Sie ist der Meinung, dass Xbox-Hardware tot sei.