Xbox Next: Xbox-Präsidentin Sarah Bond: Hardware bleibt entscheidend für die Zukunft von Xbox

Xbox setzt weiter auf eigene Hardware – nächste Generation soll Spielebibliothek überall verfügbar machen!

Xbox-Präsidentin Sarah Bond hat unterstrichen, dass Hardware auch künftig eine zentrale Rolle für Microsofts Gaming-Sparte spielt.

In einem Interview betonte Bond, dass die Entwicklung eigener Konsolen „absolut core to everything that we do at Xbox“ sei. Trotz des wachsenden Fokus auf Game Pass, Cloud-Gaming und PC-Plattformen bleibt die Konsole das Herzstück des Xbox-Ökosystems.

Die nächste Xbox-Generation soll nicht nur technisch leistungsstark werden, sondern auch die nahtlose Nutzung bestehender Spielebibliotheken ermöglichen.

Spieler sollen ihre Titel sowohl auf der Konsole, als auch auf PC und über Cloud-Dienste mitnehmen können. Bond bezeichnete das kommende System als „powerful experience that also enables people to take their library with them“, womit Microsoft die Vision einer plattformübergreifenden Gaming-Erfahrung weiter verfolgt.

Damit positioniert sich Xbox klar gegen die reine Streaming-Strategie und setzt auf ein hybrides Ökosystem, in dem Konsole, PC und Cloud ineinandergreifen. Bond hebt hervor, dass die Hardware weiterhin ein entscheidender Bestandteil dieses Systems ist, um technische Innovationen und Spielerlebnisse auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Bond erklärte also einmal mehr, dass Hardware „absolut zentral für alles ist, was wir bei Xbox tun“. Microsoft sieht Konsolen weiterhin als wichtigen Ankerpunkt für das gesamte Ökosystem – von Game Pass über Xbox Live bis hin zu den eigenen Studios.

Zur kommenden Konsolengeneration sagte Bond, dass das nächste Xbox-System eine „powerful experience“ liefern wird. Microsoft arbeite daran, Hardware zu bauen, die nicht nur neue technische Maßstäbe setzen soll, sondern auch das bestehende Xbox-Ökosystem stärker zusammenführt.

Spieler sollen ihre bestehenden Spiele nahtlos weiter nutzen können. Das soll sowohl auf Konsole, als auch über PC und Cloud-Gaming möglich sein. Microsoft verfolgt das Ziel eines plattformübergreifenden, flexiblen Ökosystems, in dem Hardware Teil, aber nicht das einzige Zentrum des Erlebnisses ist.

Bond betonte außerdem, dass die zukünftige Xbox-Generation besonders darauf ausgelegt sei, die Grenzen zwischen Konsole, PC und Cloud weiter zu verwischen. Spieler sollen ihre Inhalte überall nutzen können – unabhängig vom Gerät.

Die nächste Xbox soll damit nicht nur technisch stärker, sondern auch komfortabler und zukunftssicherer sein.

Die nächsten Monate dürften zeigen, wie Microsoft die Vision umsetzt und welche konkreten Features die kommende Xbox-Generation bieten wird.