Xbox Next: Xbox-Schöpfer findet Steam Machine und Co. viel interessanter als Helix

Die nächste Xbox-Generation mit dem Codenamen Helix wird sich bekanntlich stärker in Richtung eines PC-ähnlichen Systems gehen und könnte sich damit an Konzepten wie Valves kommender Hardware orientieren.
Offiziell bestätigt ist dieses Konzept jedoch nicht. Dennoch wächst die Diskussion um die mögliche Ausrichtung der nächsten Xbox-Generation, die frühestens 2028 oder 2029 erscheinen könnte.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt nun Xbox-Mitgründer Seamus Blackley, der sich in einem Interview deutlich kritisch äußerte. Er beschrieb die aktuelle strategische Ausrichtung von Microsoft als stark von KI-Investitionen geprägt und stellte infrage, wie diese Technologie sinnvoll in eine Spielkonsole integriert werden könne, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen.
Blackley äußerte Zweifel daran, dass sowohl Entwickler als auch Spieler derzeit klar erkennen könnten, wofür Helix eigentlich stehen soll. Gleichzeitig zeigte er sich deutlich begeisterter von alternativen Hardware-Konzepten anderer Anbieter und verwies dabei auf Systeme wie Valves geplante Plattform sowie eine mögliche zukünftige Nintendo Switch 3-Konsole.
Im Hintergrund steht dabei auch Microsofts milliardenschwere Investition in KI-Technologien, die zunehmend Einfluss auf verschiedene Unternehmensbereiche nimmt. Diese strategische Ausrichtung wird innerhalb der Branche unterschiedlich bewertet und sorgt besonders im Konsolenmarkt für Unsicherheit über die zukünftige Identität der Xbox-Hardware.
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht nur er. 🙂
Vermisst Du Deinen Bruder?
Die Headline ist ein wenig reisserisch – ohne zu wissen was der Herr genau gesagt hat.
Aber ich finde die Steam Machine auch interessant. Einfach weil mit Steam ein „neuer Player“ im Wohnzimmer Konsolen Markt einzieht. Ich bin gespannt ob dies Einfluss auf die Konkurrenzsituation und Marktanteile hat oder ob die Steam Kiste auf Grund Preis/ Leistung/ PC Spieler bleiben bei PC / Angebot für Konsoloreos uninteressant ist für den gemeinen Kunden.
Das heisst aber nicht das ich die Helix doof finde, ich hoffe MS liefert brutal, das wäre mir auch gut und gerne 1500 bis 2000€ wert. Aber nicht bedingungslos.
„ohne zu wissen was der Herr genau gesagt hat.“
Er sagt, dass Helix wahrscheinlich massiv auf KI getrimmt wird und Spieler keinen AI-Slop wollen.
Sieht man ja beim DLSS 5 Video: 3.800 Likes, 24.800 Dislikes.
Dazu passt, dass MS erst gestern das Bild-generierungsmodell „MAI-Image-2-Efficient“ vorgestellt hat. Es ist also nicht unmöglich, dass MS auch viele Dislikes haben will ^^
Dann hat er also doch irgendwo recht? Er spricht ja anscheinen Dinge an die die Mehrheit auch so sieht?
Die Mehrheit sieht es wohl so.
Aber ob das wirklich in Helix kommt, weiß wahrscheinlich nur MS selbst.
Fakt ist aber: MS investierte Milliarden in AI, Asha Sharma kommt auf dem Bereich „Microsoft’s CoreAI Product“
Nun gut, man kann für AI oder dagegen sein, aufhalten wird sich die Marschrichtung generell aber nicht mehr halten. Von daher lieber jemand an Board der sich auskennt, als jemand der die technologische Entwicklung verschläft.
Die Steam Mashine ist auch wesentlich interessanter. Abgesehen davon das die Helix noch alte Konsolenversionen abspielen kann, kann sie nichts was es seit Jahren schon gibt. Und wer kauft dann noch die Konsolenversion bzw im Microsoft Store wenn er die PC Steam Version haben kann. Der einzige Vorteil ist das man noch seine alten Konsolen Kamellen auf der Helix Downloaden kann, das wars. Für mich absolut kein Kaufargument.
Was an dem Kasten interessant ist, wird zumindest für mich der technische Aspekt sein. Welche Leistung bekommt man dann für sein Geld wirklich. Der Rest könnte nicht egaler sein. So offen wie eine Steam Maschine wird das komplette System eh nicht sein und es läuft halt immer noch Windoof drauf.
Die Helix wird nur interessant, wenn sie sich aufrüsten lässt, ansonsten nur für die Handvoll „Enthusiasten“ der jetzigen Xbox Community, selbst da stoßt man dank des Preises auf Widerspruch. N Xbox Emulator wird eh noch kommen. 🤷
Ich rechne weiterhin mit einem S-Gerät. Hieß es nicht, dass Magnus modular aufgebaut ist? Da wäre es ein Einfaches eine Xbox Next S mit weniger Power aber bezahlbar auf den Markt zu bringen
Die würde ich mir auch so etwas von kaufen. Besonders wenn der Energieverbrauch deutlich niedriger ist. HD mit 60 FPS reicht mir.
Series X Niveau aber mit deutlich mehr CPU und RT-Power würde ich mir auch ins Wohnzimmer stellen
Woher dein Wissen 😂😂😂😂
So ein Troll, die SM ist doch im Endeffekt das gleiche nur mit weniger Leistung, Xbox Helix sogar mit dem Vorteil alles abspielen zu können, Steammaschine wird aber keine MS Store oder Gamepass haben.
Ich bin gespannt wie die neue Konsole genau sein wird, und freu mich drauf.
Wenn ehemalige über ihren alten Arbeitgeber herziehen, machen sie sich dadurch automatisch klein. Willkommen in der Ybarra-Blackley WhatsApp Gruppe, wir finden alles Shice was Microsoft macht, aber eine Switch3(🤣) und eine Steam Machine die PC Spiele abspielen kann sind der innovative Shit. Mein Tip: Ein Dackel macht auch glücklich!
Du hast nicht verstanden, was er gesagt hat.
Es geht um den AI-Slop, den die Mehrheit der Gamer nicht möchte.
Zahlen aus dem IGN-YT-Video „NVIDIA DLSS 5 – Official Announcement Trailer“:
10.500 Likes, 62.600 Dislikes (14,3% Likes, 85,7% Dislikes)
Zum Thema Likes verweise ich gerne auf das Lied von Deichkind.
Da kritisieren sie aber auch Kommentare 😉
Ja passt doch😃
Ohhhh ein gefundenes fressen für unsere Playstation Trolle 😂 Mal schauen was sie hier so schreiben …..