Xbox Next: Xbox-Schöpfer findet Steam Machine und Co. viel interessanter als Helix

Die nächste Xbox-Generation mit dem Codenamen Helix wird sich bekanntlich stärker in Richtung eines PC-ähnlichen Systems gehen und könnte sich damit an Konzepten wie Valves kommender Hardware orientieren.

Offiziell bestätigt ist dieses Konzept jedoch nicht. Dennoch wächst die Diskussion um die mögliche Ausrichtung der nächsten Xbox-Generation, die frühestens 2028 oder 2029 erscheinen könnte.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt nun Xbox-Mitgründer Seamus Blackley, der sich in einem Interview deutlich kritisch äußerte. Er beschrieb die aktuelle strategische Ausrichtung von Microsoft als stark von KI-Investitionen geprägt und stellte infrage, wie diese Technologie sinnvoll in eine Spielkonsole integriert werden könne, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen.

Blackley äußerte Zweifel daran, dass sowohl Entwickler als auch Spieler derzeit klar erkennen könnten, wofür Helix eigentlich stehen soll. Gleichzeitig zeigte er sich deutlich begeisterter von alternativen Hardware-Konzepten anderer Anbieter und verwies dabei auf Systeme wie Valves geplante Plattform sowie eine mögliche zukünftige Nintendo Switch 3-Konsole.

Im Hintergrund steht dabei auch Microsofts milliardenschwere Investition in KI-Technologien, die zunehmend Einfluss auf verschiedene Unternehmensbereiche nimmt. Diese strategische Ausrichtung wird innerhalb der Branche unterschiedlich bewertet und sorgt besonders im Konsolenmarkt für Unsicherheit über die zukünftige Identität der Xbox-Hardware.