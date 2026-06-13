Xbox Next: Xbox-Sparte könnte als eigene Einheit ausgegliedert werden, neue große Franchise-Pläne bei Microsoft

Microsoft erwägt laut einem Bericht und unbestätigten Quellen mehrere strukturelle Optionen für die Zukunft seiner Xbox-Sparte. Dazu gehören eine mögliche Ausgliederung als eigenständige Tochtergesellschaft oder sogar ein Joint Venture mit externen Partnern.
Demnach soll es aktuell keine unmittelbaren Pläne für eine Umstrukturierung geben, die entsprechenden Optionen würden jedoch intern geprüft. Ziel wäre es offenbar, die Gaming-Sparte flexibler aufzustellen und langfristig wirtschaftlich zu stärken.
Parallel dazu plant Microsoft, die Entwicklung neuer Spiele aus eigenen Großmarken deutlich zu beschleunigen, heißt es. Besonders im Fokus stehen dabei die Franchises Halo, Fallout und The Elder Scrolls. Diese sollen in den kommenden Jahren stärker priorisiert und mit höheren Budgets ausgestattet werden.
Laut den Informationen sollen die Maßnahmen Teil einer umfassenderen Neuausrichtung von Xbox-CEO Asha Sharma sein, die vom Microsoft-Management rund um CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood unterstützt wird. Eine endgültige Budgetentscheidung für das kommende Geschäftsjahr steht allerdings noch aus.
Im Gespräch stehen verschiedene Modelle, darunter auch eine Struktur, die anderen Microsoft-Tochterunternehmen wie LinkedIn oder GitHub ähnlich ist. Diese würden weiterhin zu Microsoft gehören, aber operativ eigenständiger arbeiten.
Damit signalisiert Microsoft einerseits eine stärkere Fokussierung auf etablierte Marken und andererseits eine offene Haltung gegenüber möglichen strukturellen Veränderungen im Xbox-Geschäftsmodell. Damit könnte Xbox agiler und flexibler auf dem Markt agieren.
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wir werden sehen, was sie sich ausdenken. Von einer Ausgliederung halte ich absolut nichts, das sind nur Buchhaltertricks um die Bilanzen zu schönen, bringen dich aber in keinster Weise weiter.
Die Antwort kann nur sein hohe Qualität bei den Spielen, Exklusivität bei den großen Single Player Games ala Elder Scrolls, Fallout 5 und so weiter für die Zukunft. Auch die Neuausrichting auf die großen IPs ist überfällig. Es ist unerträglich 6, 7, 8 oder noch mehr Jahre auf ein neues Halo, Gears, Elder Scrolls etc warten zu müssen. Die Phase unter Phil, wo jedes Studio ihre Passionprojects verfolgen durfte ist vorbei, die Titel haben sich nicht verkauft. Jetzt muss der Fokus auf den großen IPs liegen. Die Halo Fans sind ausgehungert und wollen mehr. Da muss alle zwei Jahre ein Titel erscheinen. Das Franchise ist so vielseitig, da kann man viel draus machen. Und wenn die Machine dann wieder richtig läuft, können die Devs ab und zu auch wieder neue Ideen verfolgen oder kleiner Titel rausbringen, aber Kiln etc wird den Laden nicht retten.
Ich halte Nichts davon aus Halo. Gears usw. regelmäßige Releases á la COD zu machen. Besonders dann noch Xbox exklusiv. Dürfte sehr schnell langweilig werden
Ganz genau. Die großen IPS müssen alle drei Jahre gefüttert werden und nicht alle 8 bis 10 Jahre.
„Parallel dazu plant Microsoft, die Entwicklung neuer Spiele aus eigenen Großmarken deutlich zu beschleunigen, heißt es. Besonders im Fokus stehen dabei die Franchises Halo, Fallout und The Elder Scrolls. Diese sollen in den kommenden Jahren stärker priorisiert und mit höheren Budgets ausgestattet werden.“
Schwierig irgendwie mit den ganzen Entlassungen unter ein Dach zu bringen, ohne das KI dabei zum Einsatz kommt, dann hoffe ich das dabei kein seelenlosem KI-Slop entsteht, aber ist ja noch hin bis da.
Der Fokus/Budget ist halt eine zweischneidige Sache, wenn man dem einen mehr gibt, bekommt das andere automatisch weniger, weil als Tochter würden sie auch nicht mehr den großen Topf von MS haben.
Kommt drauf an wo die Entlassungen stattfinden werden. Offenbar dann ja nicht bei den großen AAA+ Blockbuster Studios.
Mein erster Gedanke war, da will jemand weitere Milliarden an Steuern Sparten, durch Lizenzen.
Bisher soll es ja keine Pläne bzw. Unternehmungen geben, die Sparte Auszugliedern, von daher abwarten, wie lange Asha nun wirklich Zeit hat, um etwas zu ändern.
Sollte es floppen, dann würde es mich nicht wundern, wenn es dank einer „neuen“ Strategie am Ende doch noch Multi wird. Ein Jahr später oder so. Dann kräht sowieso keine Xbox-Hahn mehr danach.
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