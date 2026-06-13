Xbox Next: Xbox-Sparte könnte als eigene Einheit ausgegliedert werden, neue große Franchise-Pläne bei Microsoft

Microsoft erwägt laut einem Bericht und unbestätigten Quellen mehrere strukturelle Optionen für die Zukunft seiner Xbox-Sparte. Dazu gehören eine mögliche Ausgliederung als eigenständige Tochtergesellschaft oder sogar ein Joint Venture mit externen Partnern.

Demnach soll es aktuell keine unmittelbaren Pläne für eine Umstrukturierung geben, die entsprechenden Optionen würden jedoch intern geprüft. Ziel wäre es offenbar, die Gaming-Sparte flexibler aufzustellen und langfristig wirtschaftlich zu stärken.

Parallel dazu plant Microsoft, die Entwicklung neuer Spiele aus eigenen Großmarken deutlich zu beschleunigen, heißt es. Besonders im Fokus stehen dabei die Franchises Halo, Fallout und The Elder Scrolls. Diese sollen in den kommenden Jahren stärker priorisiert und mit höheren Budgets ausgestattet werden.

Laut den Informationen sollen die Maßnahmen Teil einer umfassenderen Neuausrichtung von Xbox-CEO Asha Sharma sein, die vom Microsoft-Management rund um CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood unterstützt wird. Eine endgültige Budgetentscheidung für das kommende Geschäftsjahr steht allerdings noch aus.

Im Gespräch stehen verschiedene Modelle, darunter auch eine Struktur, die anderen Microsoft-Tochterunternehmen wie LinkedIn oder GitHub ähnlich ist. Diese würden weiterhin zu Microsoft gehören, aber operativ eigenständiger arbeiten.

Damit signalisiert Microsoft einerseits eine stärkere Fokussierung auf etablierte Marken und andererseits eine offene Haltung gegenüber möglichen strukturellen Veränderungen im Xbox-Geschäftsmodell. Damit könnte Xbox agiler und flexibler auf dem Markt agieren.