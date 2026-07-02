Xbox Next: Xbox testet Disc-to-Digital Feature zur Umwandlung physischer Spiele in digitale Lizenzen

Microsoft arbeitet offenbar an einem neuen Disc-to-Digital Feature für Xbox-Konsolen, das physische Spiele in digitale Lizenzen umwandeln soll.

Das System befindet sich derzeit in der Testphase und könnte die Art und Weise verändern, wie Spieler ihre bestehende Spielebibliothek nutzen.

Das geplante Feature erlaubt es, eine kompatible Disc in die Konsole einzulegen und das Spiel anschließend digital zu installieren.

Dabei wird eine digitale Lizenz erstellt, die an das jeweilige Spiel gekoppelt ist. Diese Berechtigung kann – abhängig von der Nutzung – auch zwischen Profilen oder Konten übertragen werden.

Unterstützt werden sollen laut aktuellen Informationen Xbox One- und Xbox Series X|S-Spiele, während ältere Generationen wie Xbox 360 oder Original Xbox nicht berücksichtigt werden.

Die digitale Version eines Spiels soll dabei nicht nur den Zugriff auf die Basisversion ermöglichen, sondern auch zusätzliche Inhalte wie DLCs, Cloud Gaming und Xbox Play Anywhere-Funktionen einbinden, sofern diese verfügbar sind.

Das Feature deutet auf einen weiteren Schritt in Richtung einer stärker digitalen Xbox-Zukunft hin, insbesondere da gleichzeitig über das mögliche Ende physischer Datenträger bei zukünftigen Konsolen spekuliert wird.