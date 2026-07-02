Xbox Next: Xbox testet Disc-to-Digital Feature zur Umwandlung physischer Spiele in digitale Lizenzen

Microsoft arbeitet offenbar an einem neuen Disc-to-Digital Feature für Xbox-Konsolen, das physische Spiele in digitale Lizenzen umwandeln soll.
Das System befindet sich derzeit in der Testphase und könnte die Art und Weise verändern, wie Spieler ihre bestehende Spielebibliothek nutzen.
Das geplante Feature erlaubt es, eine kompatible Disc in die Konsole einzulegen und das Spiel anschließend digital zu installieren.
Dabei wird eine digitale Lizenz erstellt, die an das jeweilige Spiel gekoppelt ist. Diese Berechtigung kann – abhängig von der Nutzung – auch zwischen Profilen oder Konten übertragen werden.
Unterstützt werden sollen laut aktuellen Informationen Xbox One- und Xbox Series X|S-Spiele, während ältere Generationen wie Xbox 360 oder Original Xbox nicht berücksichtigt werden.
Die digitale Version eines Spiels soll dabei nicht nur den Zugriff auf die Basisversion ermöglichen, sondern auch zusätzliche Inhalte wie DLCs, Cloud Gaming und Xbox Play Anywhere-Funktionen einbinden, sofern diese verfügbar sind.
Das Feature deutet auf einen weiteren Schritt in Richtung einer stärker digitalen Xbox-Zukunft hin, insbesondere da gleichzeitig über das mögliche Ende physischer Datenträger bei zukünftigen Konsolen spekuliert wird.
69 Kommentare AddedMitdiskutieren
Killerfeature.
Wenn Xbox das bietet und Playstation nicht, zeigt das wieder mal wo es wirklich noch um die Spieler geht…
Richtig 👍
Ich kaufe schon lange keine Spiele auf Datenträger aber das hier ist ein interessanter und lobenswerter Ansatz 👍
Ich verstehe nicht ganz wie das Feature funktionieren soll. Ohne Laufwerk geht ja nichts, oder?
Verstehe nicht worauf du hinaus willst. Hat man Discs wenn man kein Laufwerk besitzt?
Das meine ich nicht.
Wie soll das bei der Helix funktionieren, sollte sie kein Laufwerk haben?
Series X dann für Kopierschutz?
Ach so. Dann hat man ja noch die Vorgängerkonsolen. Schätze darüber wirst du dann eventuell die Disc mit deinem Account verschmelzen können. Alternativ ein externes Laufwerk oder ähnlich der Playstation.
Ich hab keine Vorgängerkonsole, jedenfalls keine mit Laufwerk.
Und das mit dem externem Laufwerk: wurde schon oft gemunkelt, erschienen ist es nie
Klar wäre das super, gerade wegen der AK.
Aber grundsätzlich ist das einfach eine beschissene Entwicklung.
Was ich nicht ganz verstehe, wieso die 360 Games da ausgenommen werden?
Gerade die AK mit den 360 Games schreit doch gerade danach, dass dieses Feature auch da gehen sollte…
Aber ansonsten finde ich es sehr gut. Dann kann man jetzt mit der Series X schonmal die Discs sichern mit seinem Konto und dann später bei der Helix abrufen.
Vielleicht unterstützt die Helix ja externe Laufwerke, über die gesichert werden kann. Wäre ja dann auch für PC Spiele sinnvoll, sollte die Helix das unterstützen.
Mal sehen wo die Reise hingeht. Ich hab jedoch keine Bauchschmerzen mehr bzgl. Only digital. Habe bei meiner Series X seit Release keine 5 Disks abgespielt. Das hätte ich mir bei der nächsten Konsole wohl ganz gespart.