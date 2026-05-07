Xbox Next: Xbox VP Jason Ronald bestätigt: Mehr zu Project Helix kommt noch dieses Jahr

Microsoft arbeitet weiterhin an der nächsten Xbox-Generation, wobei Project Helix als zentrale Technologie eine immer größere Rolle einnimmt und nun erneut offiziell bestätigt wurde.
Jason Ronald, Vice President für Next Generation bei Xbox, hat in einer aktuellen Aussage angekündigt, dass im Laufe dieses Jahres weitere Details zu Project Helix folgen werden. Damit bleibt das Projekt weiterhin ein zentraler Bestandteil der kommenden Hardware-Strategie von Microsoft.
Project Helix gilt als Grundlage für zukünftige Xbox-Technologien und wurde bereits zuvor als speziell entwickeltes System rund um einen AMD-basierten SoC beschrieben. Ziel des Projekts ist es, die nächste Generation von DirectX- und Hardware-Architekturen enger miteinander zu verzahnen und neue Möglichkeiten für Entwickler zu schaffen.
Bereits frühere Präsentationen deuteten darauf hin, dass Project Helix unter anderem auf bessere Performance, effizientere Entwicklungsprozesse und optimierte Workflows im Spiele-Design abzielt. Konkrete technische Details wurden bislang jedoch nur in Ansätzen vorgestellt.
- Xbox Next: Neue Entwickler-Show enthüllt frische Details zu Project Helix und der nächsten Xbox-Generation
Mit der erneuten Bestätigung durch Xbox wird deutlich, dass die Entwicklung weiterhin aktiv voranschreitet und eine größere Informationswelle im weiteren Jahresverlauf geplant ist.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sie sollten zumindest bald etwas mehr Infos droppen um Gerüchten einhalt zu gebieten.
Sonst glaubt noch jemand es ist PC, Konsole und Mixer – letzteres ist auf jeden Fall Teil des perfiden Plans von Microsoft mit KI die Welt zu unterjochen.
Klingt unrealistisch? Tja, dann überlegt mal dass es Leute gibt die Nintendo für eine kundenfreundliche Firma halten… 😄
JA das wäre super, wenn wir dieses Jahr noch mehr erfahren würden.
Bin ich total bei dir. Je mehr Infos dieses Jahres desto schneller wird der Hype grösser und grösser. 🙂
Die Info, ob die Xbox Helix jetzt Stores wie Steam unterstützt, wäre mal gut zu wissen. Ist ja eine der Haupt Kaufgründe für die Helix im Moment. Wenn da am Ende aber raus kommt, dass da nur der Microsoft Store drauf läuft, wird die Enttäuschung riesen gross werden.