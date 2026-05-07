Xbox Next: Xbox VP Jason Ronald bestätigt: Mehr zu Project Helix kommt noch dieses Jahr

24 Autor: , in News / Xbox Next
Übersicht
Image: Xbox Next - Project Helix

Xbox will später in diesem Jahr weitere offizielle Details zu Project Helix enthüllen.

Microsoft arbeitet weiterhin an der nächsten Xbox-Generation, wobei Project Helix als zentrale Technologie eine immer größere Rolle einnimmt und nun erneut offiziell bestätigt wurde.

Jason Ronald, Vice President für Next Generation bei Xbox, hat in einer aktuellen Aussage angekündigt, dass im Laufe dieses Jahres weitere Details zu Project Helix folgen werden. Damit bleibt das Projekt weiterhin ein zentraler Bestandteil der kommenden Hardware-Strategie von Microsoft.

Project Helix gilt als Grundlage für zukünftige Xbox-Technologien und wurde bereits zuvor als speziell entwickeltes System rund um einen AMD-basierten SoC beschrieben. Ziel des Projekts ist es, die nächste Generation von DirectX- und Hardware-Architekturen enger miteinander zu verzahnen und neue Möglichkeiten für Entwickler zu schaffen.

Bereits frühere Präsentationen deuteten darauf hin, dass Project Helix unter anderem auf bessere Performance, effizientere Entwicklungsprozesse und optimierte Workflows im Spiele-Design abzielt. Konkrete technische Details wurden bislang jedoch nur in Ansätzen vorgestellt.

Mit der erneuten Bestätigung durch Xbox wird deutlich, dass die Entwicklung weiterhin aktiv voranschreitet und eine größere Informationswelle im weiteren Jahresverlauf geplant ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Next

24 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 335280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.05.2026 - 19:53 Uhr

    Sie sollten zumindest bald etwas mehr Infos droppen um Gerüchten einhalt zu gebieten.
    Sonst glaubt noch jemand es ist PC, Konsole und Mixer – letzteres ist auf jeden Fall Teil des perfiden Plans von Microsoft mit KI die Welt zu unterjochen.
    Klingt unrealistisch? Tja, dann überlegt mal dass es Leute gibt die Nintendo für eine kundenfreundliche Firma halten… 😄

    3
  2. Hey Iceman 901135 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 07.05.2026 - 20:01 Uhr

    JA das wäre super, wenn wir dieses Jahr noch mehr erfahren würden.

    2
    • Sevalot 9140 XP Beginner Level 4 | 07.05.2026 - 20:34 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Bin ich total bei dir. Je mehr Infos dieses Jahres desto schneller wird der Hype grösser und grösser. 🙂

      0
  3. Macht 720 XP Neuling | 07.05.2026 - 20:08 Uhr

    Die Info, ob die Xbox Helix jetzt Stores wie Steam unterstützt, wäre mal gut zu wissen. Ist ja eine der Haupt Kaufgründe für die Helix im Moment. Wenn da am Ende aber raus kommt, dass da nur der Microsoft Store drauf läuft, wird die Enttäuschung riesen gross werden.

    3

Hinterlasse eine Antwort