Xbox Next: Xbox VP Jason Ronald bestätigt: Mehr zu Project Helix kommt noch dieses Jahr

Xbox will später in diesem Jahr weitere offizielle Details zu Project Helix enthüllen.

Microsoft arbeitet weiterhin an der nächsten Xbox-Generation, wobei Project Helix als zentrale Technologie eine immer größere Rolle einnimmt und nun erneut offiziell bestätigt wurde.

Jason Ronald, Vice President für Next Generation bei Xbox, hat in einer aktuellen Aussage angekündigt, dass im Laufe dieses Jahres weitere Details zu Project Helix folgen werden. Damit bleibt das Projekt weiterhin ein zentraler Bestandteil der kommenden Hardware-Strategie von Microsoft.

Project Helix gilt als Grundlage für zukünftige Xbox-Technologien und wurde bereits zuvor als speziell entwickeltes System rund um einen AMD-basierten SoC beschrieben. Ziel des Projekts ist es, die nächste Generation von DirectX- und Hardware-Architekturen enger miteinander zu verzahnen und neue Möglichkeiten für Entwickler zu schaffen.

Bereits frühere Präsentationen deuteten darauf hin, dass Project Helix unter anderem auf bessere Performance, effizientere Entwicklungsprozesse und optimierte Workflows im Spiele-Design abzielt. Konkrete technische Details wurden bislang jedoch nur in Ansätzen vorgestellt.

Mit der erneuten Bestätigung durch Xbox wird deutlich, dass die Entwicklung weiterhin aktiv voranschreitet und eine größere Informationswelle im weiteren Jahresverlauf geplant ist.