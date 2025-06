Xbox Next: Xenia-Team dementiert Zusammenarbeit mit Microsoft an Xbox-Emulation

Autor:, in / Xbox Next

Die Entwickler des Xbox 360-Emulators Xenia haben sich in einem offiziellen Statement zu den jüngsten Gerüchten über eine angebliche Zusammenarbeit mit Microsoft geäußert – und diese deutlich zurückgewiesen.

Auf dem offiziellen Discord-Server des Projekts erklärte ein Teammitglied, dass Xenia in keiner Weise mit Microsoft verbunden sei oder in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen an Emulationslösungen für Xbox-Konsolen arbeite.

Hintergrund der Spekulationen war ein wachsendes Interesse an der möglichen Ausweitung der Abwärtskompatibilität künftiger Xbox-Hardware, insbesondere im Hinblick auf klassische Xbox- und Xbox 360-Spiele. Laut dem Statement setzt Microsoft jedoch ausschließlich auf eigene, intern entwickelte Emulationstechnologien, die seit der Xbox One-Generation in die Konsolen-Architektur integriert sind – und somit auch auf der Xbox Series X|S genutzt werden.

Die Entwickler betonten weiterhin, dass Xenia – inklusive der experimentellen Xenia Canary-Version – ein rein community-getriebenes Open-Source-Projekt sei, das auf rechtlich saubere Emulation, Forschung und Bildung setze.

Der Emulator ermöglicht es, eine Vielzahl von Xbox-360-Spielen auf dem PC abzuspielen, ist jedoch aufgrund technischer Herausforderungen weiterhin in Entwicklung und nicht für jede Software voll kompatibel.