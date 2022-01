Xbox One S: Produktion der Konsole bereits 2020 eingestellt

Autor:, in / Xbox One S

Microsoft hat die Produktion von Xbox One S Konsolen bereits 2020 eingestellt, wie jetzt bekannt wurde.

Mit der neuen Generation Xbox Series X und Xbox Series S im Fokus, gab Microsoft im Juli 2020 bereits bekannt, dass man die Produktion der Modelle Xbox One X und Xbox One S All Digital Edition einstellen würde.

Dies betraf aber nicht das Xbox One S Modell mit einem Laufwerk. Die Produktion sollte noch weitergeführt werden.

Wie Cindy Walker, Senior Director of Xbox Console Product Marketing bei Microsoft, jetzt gegenüber The Verge verriet, wurde die Produktion der Xbox One S Ende 2020 eingestellt.

Aus heutiger Sicht war diese Entscheidung wegen der Knappheit der aktuellen Konsolengeneration nicht sinnvoll. Sony hat sich beispielsweise dazu entschieden, weiterhin PlayStation 4-Konsolen im Jahr 2022 zu produzieren. Gerüchten zufolge soll Sony seinen Partnern mitgeteilt haben, die Produktion 2021 einzustellen.

Die Einstellung der Produktion von Xbox One S-Konsolen schmälert aber keinesfalls den aktuellen Erfolg. Wie Phil Spencer kürzlich sagte, übersteigt das Angebot die Nachfrage und man habe von Xbox Series X|S mehr verkauft als von allen vorherigen Versionen der Xbox.