Xbox One: Cloud-Gaming erscheint für Last-Gen-Konsolen (und Current-Gen)

Im Rahmen von Xbox Game Pass Ultimate wird dieses Jahr zu Weihnachten Cloud-Gaming für die Last-Gen-Konsolen ausgerollt. Das heißt, dass ihr auf eurer Xbox One, Xbox One S und Xbox One X via Cloud-Gaming die Next-Gen-Spiele von morgen spielen könnt.

Cloud-Gaming wird gleichzeitig für Xbox Series X/S freigeschaltet. Zur Erkennung wird ein neues Cloud-Symbol für die unterstützten Spiele hinzugefügt. Die ersten Tests sollen bereits im Herbst beginnen und zu Beginn wird es möglich sein alle Spiele mit 1080p und 60FPS zu spielen.