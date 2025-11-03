Xbox One: Entwickler erhebt schwere Vorwürfe gegen ehemaligen Xbox-Chef Don Mattrick

Sandy Petersen, Designer bei DOOM und ehemaliger Entwickler bei Ensemble Studios, erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Xbox-Chef Don Mattrick.

Petersen behauptet, Mattrick habe die Schließung von Ensemble Studios sowie das ambitionierte Halo-MMORPG „Titan“ bewusst herbeigeführt, um persönliche finanzielle Vorteile aus Microsoft-Aktienoptionen zu sichern.

Laut Petersen befand sich das Team 2008 mitten in der Entwicklung eines gigantischen Halo-MMO-Projekts, das zehntausende Jahre vor den Ereignissen der bekannten Halo-Spiele angesiedelt war.

Spieler hätten die Rolle der Forerunner oder ihrer Gegner, des Covenant, übernehmen können, während die Flood als spielbare Gegner vorgesehen waren. Petersen selbst war für die Weltgestaltung zuständig, inklusive Planetengeschichten, außerirdischer Spezies und detaillierter Quests. Erste Schätzungen des Teams und Microsofts gingen von Einnahmen von mindestens 1,1 Milliarden US-Dollar aus.

Die Entwicklung des Projekts kam jedoch abrupt zum Stillstand. Petersen erklärt, dass Mattrick sich nach dem Zeitplan für seine Aktienboni richtete, die auf den Einnahmen von Microsoft aus Spielen über drei Jahre basierten.

Das Titan-Projekt hätte etwa 3,5 Jahre Entwicklungszeit benötigt, wodurch Mattricks persönliche Boni gefährdet gewesen seien. Die Konsequenz war die Entlassung des gesamten Ensemble-Teams, wodurch der ehemalige Xbox-Chef angeblich die Kosten für das Studio einsparte, unabhängig von den potenziellen Einnahmen des Halo-MMOs.

Petersen kritisiert Mattrick scharf und stellt dessen Handeln als egoistisch und kurzsichtig dar, während er gleichzeitig betont, dass Ensemble Studios bisher nie ein Spiel unter 3 Millionen verkauften Einheiten produzierte. Die Anschuldigungen werfen ein neues Licht auf die Schließung des Studios und das Scheitern des Titan-Projekts, das laut Petersen großes kommerzielles Potenzial gehabt hätte.