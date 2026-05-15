Xbox Play Anywhere: Batman Arkham Knight wird jetzt unterstützt und diese könnten folgen

Batman Arkham Knight ist Teil der Xbox Play Anywhere Integration geworden, weitere Titel könnten folgen.

Batman Arkham Knight unterstützt ab sofort Xbox Play Anywhere, nachdem zuvor bereits versteckte Hinweise in Form unsichtbarer Tags auf eine entsprechende Integration hindeuteten.

Damit wird Rocksteadys Actionspiel Teil des Xbox-Ökosystems, das den Kauf eines Spiels plattformübergreifend zwischen Konsole und PC synchronisiert. Die Funktion erlaubt es Spielern, digitale Versionen ohne zusätzliche Kosten auf beiden Plattformen zu nutzen und Spielstände automatisch zu übertragen.

Neben Batman Arkham Knight wurden auch weitere Titel in entsprechenden Listen erwähnt: Undisputed, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Onimusha: Way of the Sword sowie Baldur’s Gate 3. Diese Hinweise deuten darauf hin, dass auch diese Spiele möglicherweise in Zukunft Xbox Play Anywhere unterstützen könnten.

Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft oder der Publisher steht für die weiteren genannten Titel bislang noch aus. Sollte sich die Liste bestätigen, würde dies die Anzahl kompatibler Spiele im Xbox-Ökosystem deutlich erweitern.