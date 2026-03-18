Xbox Play Anywhere: Cartoon-Shooter Mouse: PI For Hire wird zum Launch unterstützt

Mouse: PI For Hire erscheint mit Xbox Play Anywhere und ermöglicht nahtloses Spielen über mehrere Plattformen hinweg.

Mit Mouse: P.I. For Hire wird ein weiteres Spiel den Service Xbox Play Anywhere unterstützen. Damit profitieren Spieler von einer engen Verzahnung zwischen Xbox-Konsole und PC, die ein flexibles und plattformübergreifendes Spielerlebnis ermöglicht.

Durch die Unterstützung von Xbox Play Anywhere reicht ein einmaliger Kauf aus, um das Spiel sowohl auf Xbox Series X, Xbox Series S als auch auf dem PC zu spielen. Spielstände, Fortschritte und Erfolge werden automatisch über die Cloud synchronisiert, sodass jederzeit nahtlos zwischen den Plattformen gewechselt werden kann, ohne Inhalte zu verlieren oder neu beginnen zu müssen.

Gerade für Spieler, die flexibel zwischen verschiedenen Geräten wechseln und weiterspielen möchten, bietet dieses Feature einen spürbaren Mehrwert. Gleichzeitig entfällt der doppelte Kauf, was Xbox Play Anywhere zu einer besonders komfortablen Lösung innerhalb des Microsoft-Ökosystems macht.

Mit dieser Unterstützung reiht sich Mouse: P.I. For Hire in eine wachsende Liste von Titeln ein, die das plattformübergreifende Spielen weiter stärken und den Zugang zu Spielen noch unkomplizierter gestalten.

Mouse: PI For Hire erscheint am 16. April für Konsolen und PC nachdem es zuletzt um einige Wochen verschoben wurde.