Xbox Play Anywhere: Dieses Spiel von Konami wird neu unterstützt

Ein neues Spiel von Konami hat sich in die Xbox Play Anywhere-Unterstützung geschlichen.

Das erst im August veröffentlichte Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird im Microsoft Store mit dem Feature Xbox Play Anywhere unterstützt.

Damit reiht es sich in die bereits mehr als 1500 Spiele ein, die diese Funktion ebenfalls unterstützen.

Einmal gekauft, könnt ihr ein Spiel mit Xbox Play Anywhere auf PC, Xbox Series X, Xbox Series S und kompatiblen Windows-Handhelds spielen, ohne es nochmals kaufen zu müssen.

Dinge wie Spielstände, Erfolge und DLCs werden ebenfalls nahtlos zwischen den Geräten übernommen.