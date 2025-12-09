Xbox Play Anywhere: Dieses Spiel von Konami wird neu unterstützt

Das erst im August veröffentlichte Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird im Microsoft Store mit dem Feature Xbox Play Anywhere unterstützt.
Damit reiht es sich in die bereits mehr als 1500 Spiele ein, die diese Funktion ebenfalls unterstützen.
Einmal gekauft, könnt ihr ein Spiel mit Xbox Play Anywhere auf PC, Xbox Series X, Xbox Series S und kompatiblen Windows-Handhelds spielen, ohne es nochmals kaufen zu müssen.
Dinge wie Spielstände, Erfolge und DLCs werden ebenfalls nahtlos zwischen den Geräten übernommen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön, dass das immer erweitert wird.
Sehr schöne Entwicklung 👍🏻
Sehr cookl danke
Immer eine gute Sache!
Hoffentlich ist das dann auch irgendwann auf der Xbox Next spielbar, würde mich jedenfalls sehr freuen.
Nicht mein Spiel, aber Play Anywhere ist schon eine geile Sache.
Hoffentlich ziehen noch mehr Spiele nach.
Gute Sache. Nice Sache.
Jetzt bitte Ballpit noch
Dieses Play Anywhere-Konzept sagt mir schon gut zu, muss ich sagen. Ein Traum, wenne es für alle Titel möglich wäre und für die alten 360-Titel in einem offiziellen Xbox-Emulator auf dem PC.
Ich frage mich ein wenig, warum es 360-Spiele nicht bereits über die Cloud gibt.
Meiner Meinung nach sollten das eigentlich alle Spiele haben, gerade bei Microsoft wenn ich die Xbox habe und ein Windows PC, dass es einfach auf beiden Plattformen läuft bzw. man sich das Spiel dafür nicht 2x kaufen müsste.
Play Anywhere ist grds cool. Bei Fallout 4 hat es mir kürzlich einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht… auf dem PC hatte ich Fallout 4 etwa eine Stunde gespielt. Auf der Xbox mehrer 100 Stunden. Als vor ein paar Wochen das Update kam, hat er meinen PC Spielstand auf die Xbox übertragen und meine Erfolge von der Xbox übernommen… da ich noch nicht alle Erfolge hatte, liegt jetzt wieder ein weiter Weg vor mir…