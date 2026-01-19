Xbox Play Anywhere: Drei Resident Evil‑Hits jetzt dabei – ein Kauf, zwei Plattformen

Image: Xbox Play Anywhere

Capcom schaltet gleich drei große Resident Evil‑Spiele für Xbox Play Anywhere frei.

Laut aktuellen Berichten wurden gleich drei große Resident Evil Spiele offiziell mit Xbox Play Anywhere kompatibel gemacht. Das bedeutet: Einmal kaufen – auf Xbox und Windows PC spielen, inklusive synchronisierter Spielstände und DLCs.

Die Updates wurden still und leise über den Microsoft Store ausgerollt. Resident Evil Village erscheint dazu schon bald im Xbox Game Pass.

Resident Evil – Xbox Play Anywhere

  • Resident Evil 2 Remake
  • Resident Evil 7 biohazard
  • Resident Evil Village

  2. shadow moses 445150 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.01.2026 - 09:54 Uhr

    Biohazard und Village habe ich digital. Teil 2 leider nur als Disc.

    Ich finde es super, dass immer mehr Thirds sich an Play Anywhere beteiligen. Sehr gute Entwicklung.

    1
  3. 2run 34300 XP Bobby Car Geisterfahrer | 19.01.2026 - 10:03 Uhr

    Also Teil 2 und 7 konnte ich schon immer ueber PC spielen obwohl ich es ueber XBOX gekauft habe. Was wirklich neu ist, ist Village aber denke es erscheint erst morgen, weil er bei mir nur 10mb runtergeladen hat.

    0
  5. Katsuno221 4980 XP Beginner Level 2 | 19.01.2026 - 10:39 Uhr

    Bis jetzt hatte ich eher etwas Pech, aber wenn die es weiter ausbauen wird es immer interessanter, Play Anywhere inklusive Xcloud wäre für mich immer die beste Wahl. Leider geht immer eins nicht XD aber wird sicher noch.

    0
  8. Krawallier 154615 XP God-at-Arms Silber | 19.01.2026 - 11:11 Uhr

    Also ich jann inzwischen etwa 15% meiner Xbox Spiele am PC installieren und 15% über Cloud spielen. Abzüglich der Überschneidung sind es zusammen 25%.

    Gerne mehr, ist für mich inzwischen ein weiterer Kaufgrund warum ich in Xbox Store zuschlage.

    0

