Xbox Play Anywhere: Drei Resident Evil‑Hits jetzt dabei – ein Kauf, zwei Plattformen

Laut aktuellen Berichten wurden gleich drei große Resident Evil Spiele offiziell mit Xbox Play Anywhere kompatibel gemacht. Das bedeutet: Einmal kaufen – auf Xbox und Windows PC spielen, inklusive synchronisierter Spielstände und DLCs.
Die Updates wurden still und leise über den Microsoft Store ausgerollt. Resident Evil Village erscheint dazu schon bald im Xbox Game Pass.
Resident Evil – Xbox Play Anywhere
- Resident Evil 2 Remake
- Resident Evil 7 biohazard
- Resident Evil Village
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich gut das Resi Play Anyehere ist/wird. 👍🏻
Biohazard und Village habe ich digital. Teil 2 leider nur als Disc.
Ich finde es super, dass immer mehr Thirds sich an Play Anywhere beteiligen. Sehr gute Entwicklung.
Also Teil 2 und 7 konnte ich schon immer ueber PC spielen obwohl ich es ueber XBOX gekauft habe. Was wirklich neu ist, ist Village aber denke es erscheint erst morgen, weil er bei mir nur 10mb runtergeladen hat.
Ja Resi zwei hab ich schon Play anywhere gespielt. Die anderen zwei nicht
Bis jetzt hatte ich eher etwas Pech, aber wenn die es weiter ausbauen wird es immer interessanter, Play Anywhere inklusive Xcloud wäre für mich immer die beste Wahl. Leider geht immer eins nicht XD aber wird sicher noch.
Sehr cool, dass die Lizenzen „Multi“ werden 💪🏼
Zwei hab ich davon.
Also ich jann inzwischen etwa 15% meiner Xbox Spiele am PC installieren und 15% über Cloud spielen. Abzüglich der Überschneidung sind es zusammen 25%.
Gerne mehr, ist für mich inzwischen ein weiterer Kaufgrund warum ich in Xbox Store zuschlage.
Super das das Capcom auch unterstützt.