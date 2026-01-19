Xbox Play Anywhere: Drei Resident Evil‑Hits jetzt dabei – ein Kauf, zwei Plattformen

Capcom schaltet gleich drei große Resident Evil‑Spiele für Xbox Play Anywhere frei.

Laut aktuellen Berichten wurden gleich drei große Resident Evil Spiele offiziell mit Xbox Play Anywhere kompatibel gemacht. Das bedeutet: Einmal kaufen – auf Xbox und Windows PC spielen, inklusive synchronisierter Spielstände und DLCs.

Die Updates wurden still und leise über den Microsoft Store ausgerollt. Resident Evil Village erscheint dazu schon bald im Xbox Game Pass.

Resident Evil – Xbox Play Anywhere

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 7 biohazard

Resident Evil Village