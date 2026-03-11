Xbox Play Anywhere: Drei weitere Spiele unterstützen das Feature

Über 1.700 Titel sind bereits kompatibel – jetzt sind drei weitere Spiele hinzugekommen.

Das Xbox‑Ökosystem wächst weiter: Mittlerweile unterstützen mehr als 1.700 Spiele die Xbox Play Anywhere‑Funktion. Damit reisen eure Saves, Add‑ons und Achievements nahtlos zwischen PC, Konsole und Handhelds – und das Beste: Ihr müsst das Spiel nur einmal kaufen.

Jetzt wurde bestätigt, dass drei weitere Titel Xbox Play Anywhere unterstützen:

  • Content Warning
  • MotoGP 26
  • Disco Elysium – The Final Cut

Damit profitieren auch diese Spiele von den Vorteilen des Systems, das besonders für Spieler attraktiv ist, die flexibel zwischen Plattformen wechseln möchten.

Xbox Play Anywhere bleibt eines der stärksten Features im Xbox‑Kosmos und zeigt, wie konsequent Microsoft auf ein plattformübergreifendes Spielerlebnis setzt.

