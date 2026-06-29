Xbox Play Anywhere: Mehr als 2.500 Spiele unterstützen das Feature

Xbox Play Anywhere wird weiter ausgebaut und unterstützt inzwischen mehr als 2.500 Spiele auf Xbox und PC.

Die Zahl der Spiele mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung ist auf mehr als 2.500 Titel gestiegen und markiert damit einen weiteren Meilenstein für Microsofts plattformübergreifendes Spielekonzept. Immer mehr Entwickler integrieren das Feature und ermöglichen Spielern einen nahtlosen Wechsel zwischen Xbox-Konsole und Windows-PC.

Xbox Play Anywhere erlaubt es, einen unterstützten Titel nur einmal digital im Microsoft Store oder über den Xbox Store zu kaufen und anschließend sowohl auf einer Xbox-Konsole als auch auf einem Windows-PC zu spielen – ohne zusätzliche Kosten.

Spielstände, Erfolge und Fortschritte werden über die Cloud automatisch synchronisiert, sodass eine Partie auf der Konsole begonnen und später auf dem PC an derselben Stelle fortgesetzt werden kann. Dadurch profitieren Spieler von maximaler Flexibilität, ohne ihre Fortschritte oder ihren Spielekauf zu verlieren.

Mit inzwischen mehr als 2.500 kompatiblen Spielen wächst das Angebot kontinuierlich und umfasst sowohl zahlreiche Xbox Game Studios-Titel als auch Spiele vieler Drittanbieter. Microsoft verfolgt damit weiterhin das Ziel, Spielern unabhängig von der gewählten Plattform ein möglichst nahtloses Spielerlebnis innerhalb des Xbox-Ökosystems zu bieten.