Xbox Play Anywhere: Noch mehr Spiele im Programm

Xbox Play Anywhere erreichte bereits einen neuen Meilenstein und bietet inzwischen über 1500 unterstützte Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten auf PC, Xbox Series X, Xbox Series S und kompatiblen Windows-Handhelds nutzen könnt.
Das Programm ermöglicht es euch, nahtlos zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln und jedes unterstützte Spiel dort fortzusetzen, wo ihr es zuletzt beendet habt.
Alle Spielstände, Add-ons und Xbox Achievements werden automatisch über euer Xbox Konto synchronisiert, sodass der Wechsel zwischen Plattformen ohne Unterbrechung funktioniert.
Die stetig wachsende Auswahl umfasst aktuelle Titel wie ARC Raiders und Keeper, die ihr unmittelbar spielen könnt, sobald ihr euch auf einem beliebigen kompatiblen Gerät anmeldet.
Xbox Play Anywhere – Oktober 2025
- Abyssal Drift
- Arc Raiders
- Ball Blast
- Ball x Pit
- Barbie Horse Trails
- Blood West
- Bounty Star
- Captain Tideborne and the Siren’s Call
- Card Collector Trading Shop
- Carnage: Battle Arena
- Car Driving School Simulator
- Chicken Run: Eggstraction
- Creepy Shift: Roadside Diner
- Criss Cross
- Detective – The Test
- DIY Fashion Star
- Dora: Rainforest Rescue
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Dreamed Away
- Dreamout
- Dungeon Minesweeper
- Ember Knights: Heroes of the Nexus Edition
- FatalZone
- Galacticon
- Grand Poker Casino
- Greek Tragedy
- Halls of Torment
- Hannah VCR
- Hell Is Other Demons
- Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed
- Infantry Attack
- Jurassic World Evolution 3
- Keeper
- Kotenok
- Little Nightmares III
- Little Rocket Lab
- Lost Eidolons: Veil of the Witch
- Mystical Mixing
- Pacific Drive
- Ping Pong Up
- Platzle
- PowerWash Simulator 2
- Puff Up
- Road to Exotics
- Schoolboy Escape – Xbox Edition
- Science Skaters
- Snoopy & The Great Mystery Club
- SOPA – Tale of the Stolen Potato
- Space Elite Force – Reloaded
- SpotCat vs The Cheddar Mafia In Space
- Strike Force 3
- Superball
- Super Hero Demolition
- Super Mining Mechs
- Supermarket Simulator
- Stay Still
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes
- The Grinch: Christmas Adventures – Merry & Mischievous Edition
- The Jackbox Party Pack 11
- Twins of the Sun
- Water Delivery
Microsoft stärkt damit die Flexibilität im Xbox Gaming Ökosystem und bietet Spielern in Deutschland und weltweit eine komfortable Möglichkeit, große Spielebibliotheken geräteübergreifend zu nutzen. Xbox Play Anywhere entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Features im Zusammenspiel von PC Gaming, Xbox Konsolen und neuen Handheld-Systemen unter Windows 11.
Danke für die Übersicht. 💚
das sind nur die Titel die im Oktober dazu kamen 🙂 mittlerweile ist die komplette Liste nochmal deutlich länger 🙂
Play Anywhere und Streamen der eigenen Spiele finde ich ne gute Sache 🙂
Das steht im Text, dass es über 1500 Xbox Play Anywhere-Spiele gibt – ist auch verlinkt. Ich denke @Vayne1986 hat sich nur für die Übersicht der Oktober-Spiele bedankt und nicht gedacht, dass die kurze Liste, die bis 61 zählt, wirklich 1500 Spiele sind. 🙂 Vielleicht verstehe ich aber auch alles falsch, hahaha. 😀
Hi Chicko90, weisst du vielleicht, ob das mit allen Spielen geht die ich auf der xBox gekauft habe?
Ich wollte Shadow Gambit auf mein Notebook streamen, aber das wird mir leider nicht angeboten, evtl. stelle ich mich aber auch nur dumm an 🙂
Shadow Gambit: The Cursed Crew unterstützt kein Play Anywhere.
Okay, dann muss ich mich damit nochmal beschäftigen.
Ich steig wohl noch nicht so richtig durch 🙂
Ich dachte, Play Anywhere würde bedeuten, dass ich es auf anderer Hardware installieren kann.
Beim streamen war ich der Meinung, dass ich das mit jedem Gerät kann.
Wieder was gelernt 🙂
Danke für Deine Antwort!
@Rott ist auch richtig, aber wenn das Spiel kein Xbox Play Anywhere unterstützt, kannst du auch nicht die Vorteile davon nutzen.
Das heißt in deinem Fall, ohne Play Anywhere-Unterstützung, musst du das Spiel noch einmal für PC kaufen, um es am PC (Laptop) spielen zu können.
Besten Dank, dann war da mein Denkfehler.
Vielleicht bekommt es ja noch einen „Play Anywhere“ Button 🙂 irgendwann.
Oder einen Cloud Button. 😉
ZORN hat es ja bereits perfekt beschrieben 🙂
Wobei die Titel die man auf der Xbox gekauft hat und die nicht für PC erhältlich sind, können zumindest gestreamt werden. Wobei ich eine normale Installation immer bevorzuge 🙂
@Zorn: Natürlich hast du recht und es war im Artikel auch beschrieben, wollte nur nochmal sicher gehen das es alle verstanden haben 🙂
In der Letzen Zeit gab es bei Microsoft ja viel zu meckern aber hier das ist wirklich ne gute Sache
Nett, aber für mich nutzlos da Ich ein Ausgabegerät priorisiere, nämlich mein TV im Wohnzimmer.
Und wie man weiß kann man keinen PC per HDMI mit dem TV verbinden
Oder einen Firestick mit „Stream your own Games“. Oder, oder,… 🙂
Und das macht genau welchen Sinn?
Auf meinem PC kann Ich Hörbücher, Hörspiele, Bilder und Musik verwalten und ne Tabelle erstellen. Sicherlich aber kein Forza Horizon 5 darauf spielen. Das läuft doch über die Series X stabiler und auf der PS5 Pro noch ein ganzes Stück besser…..
Weshalb genau also sollte Ich mein Büro ins Wohnzimmer packen? Egal wie Du es drehst oder wendest, für mich und meine Ansprüche ergibt es 0 (in Worten Null) Sinn. Oder übersehe Ich etwas grundlegendes?
„Sicherlich aber kein Forza Horizon 5 darauf spielen. Das läuft doch über die Series X stabiler und auf der PS5 Pro noch ein ganzes Stück besser….“
FH5 ist eines der am besten optimierten Games. Das läuft auch auf schwächeren PCs blendend.
Mag sein dass dein PC schwach ist, aber mein PC ist deutlich schneller als die Konsolen.
Hmmm?? Du kennst mein Rechner nicht. Desweiteren leg Ich keine Kabel aus dem Büro ins Wohnzimmer…..
Ja, ich kenn deinen Rechner nicht, aber wenn du „Auf meinem PC kann Ich Hörbücher, Hörspiele, Bilder und Musik verwalten und ne Tabelle erstellen. Sicherlich aber kein Forza Horizon 5 darauf spielen.“ schreibst, dann klingt es so dass es eher ein Office-Rechner ist
Das ist nicht immer so leicht. Manchmal ist einfach eine dicke Wand zwischen PC und TV im Wohnzimmer und dann ist das alles nicht so einfach, wie man sich es immer vorstellt. Ich spreche aus Erfahrung und habe schon mehrere Möglichkeiten ausprobiert. Für Streaming von Gelegenheitsspielen reicht es meistens aus. Aber wenn du ernsthaft CoD oder Assetto Corsa spielen willst, dann gibt’s Lags und Ruckler ohne Ende, die dir professionelles zocken einfach verderben.
Competitive Multiplayer spielt man nicht über die Cloud, nicht mal am TV und schon gar nicht im WLAN. 😉
Für die dicke Wand gibt es einen extra langen Bohraufsatz.
Ich denke da eher an Geschäftsreise oder Nachtschicht.
Du nimmst einen Bohraufsatz mit auf Geschäftsreise und zur Nachtschicht?
Na X30 Neo schrieb von der dicken Wand im Wohnzimmer! 😜
Dann fing ich mit einem neuen Satz an und dachte man erkennt es dies ein anderer Gedankengang ist.
Barbie – Horse Trails 😳
the War is over 😄
Play Anywhere ist wirklich super und bietet auch eine gewisse Sicherheit für die eigene Bibliothek.
Sie können auch mehr ältere Titel in das Programm aufnehmen, bei Resident Evil zum Beispiel sind bisher nur Teil 7 und 2 Play Anywhere meine ich.
Finde ich auch. Gerade da würde es den Studios/Publishern eher weniger weh tun, diese nachträglich als PA-Titel bereitzustellen.
Sehr schön, die Bibliothek wächst rasant weiter. Tolles und wichtiges Feature👍
Ein Super Feature 👍