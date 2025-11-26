Xbox Play Anywhere: Noch mehr Spiele im Programm

Mehr als 1500 Titel unterstützen jetzt Xbox Play Anywhere – Fortschritt, DLCs und Erfolge begleiten euch auf PC, Konsole und Handheld mit nur einem Kauf!

Xbox Play Anywhere erreichte bereits einen neuen Meilenstein und bietet inzwischen über 1500 unterstützte Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten auf PC, Xbox Series X, Xbox Series S und kompatiblen Windows-Handhelds nutzen könnt.

Das Programm ermöglicht es euch, nahtlos zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln und jedes unterstützte Spiel dort fortzusetzen, wo ihr es zuletzt beendet habt.

Alle Spielstände, Add-ons und Xbox Achievements werden automatisch über euer Xbox Konto synchronisiert, sodass der Wechsel zwischen Plattformen ohne Unterbrechung funktioniert.

Die stetig wachsende Auswahl umfasst aktuelle Titel wie ARC Raiders und Keeper, die ihr unmittelbar spielen könnt, sobald ihr euch auf einem beliebigen kompatiblen Gerät anmeldet.

Xbox Play Anywhere – Oktober 2025

  1. Abyssal Drift
  2. Arc Raiders
  3. Ball Blast
  4. Ball x Pit
  5. Barbie Horse Trails
  6. Blood West
  7. Bounty Star
  8. Captain Tideborne and the Siren’s Call
  9. Card Collector Trading Shop
  10. Carnage: Battle Arena
  11. Car Driving School Simulator
  12. Chicken Run: Eggstraction
  13. Creepy Shift: Roadside Diner
  14. Criss Cross
  15. Detective – The Test
  16. DIY Fashion Star
  17. Dora: Rainforest Rescue
  18. Dragon Quest I & II HD-2D Remake
  19. Dreamed Away
  20. Dreamout
  21. Dungeon Minesweeper
  22. Ember Knights: Heroes of the Nexus Edition
  23. FatalZone
  24. Galacticon
  25. Grand Poker Casino
  26. Greek Tragedy
  27. Halls of Torment
  28. Hannah VCR
  29. Hell Is Other Demons
  30. Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed
  31. Infantry Attack
  32. Jurassic World Evolution 3
  33. Keeper
  34. Kotenok
  35. Little Nightmares III
  36. Little Rocket Lab
  37. Lost Eidolons: Veil of the Witch
  38. Mystical Mixing
  39. Pacific Drive
  40. Ping Pong Up
  41. Platzle
  42. PowerWash Simulator 2
  43. Puff Up
  44. Road to Exotics
  45. Schoolboy Escape – Xbox Edition
  46. Science Skaters
  47. Snoopy & The Great Mystery Club
  48. SOPA – Tale of the Stolen Potato
  49. Space Elite Force – Reloaded
  50. SpotCat vs The Cheddar Mafia In Space
  51. Strike Force 3
  52. Superball
  53. Super Hero Demolition
  54. Super Mining Mechs
  55. Supermarket Simulator
  56. Stay Still
  57. The Elf on the Shelf: Christmas Heroes
  58. The Grinch: Christmas Adventures – Merry & Mischievous Edition
  59. The Jackbox Party Pack 11
  60. Twins of the Sun
  61. Water Delivery

Microsoft stärkt damit die Flexibilität im Xbox Gaming Ökosystem und bietet Spielern in Deutschland und weltweit eine komfortable Möglichkeit, große Spielebibliotheken geräteübergreifend zu nutzen. Xbox Play Anywhere entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Features im Zusammenspiel von PC Gaming, Xbox Konsolen und neuen Handheld-Systemen unter Windows 11.

    • Chicko90 23635 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.11.2025 - 08:58 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      das sind nur die Titel die im Oktober dazu kamen 🙂 mittlerweile ist die komplette Liste nochmal deutlich länger 🙂

      Play Anywhere und Streamen der eigenen Spiele finde ich ne gute Sache 🙂

      2
      • Z0RN 492750 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.11.2025 - 09:00 Uhr
        Antwort auf Chicko90

        Das steht im Text, dass es über 1500 Xbox Play Anywhere-Spiele gibt – ist auch verlinkt. Ich denke @Vayne1986 hat sich nur für die Übersicht der Oktober-Spiele bedankt und nicht gedacht, dass die kurze Liste, die bis 61 zählt, wirklich 1500 Spiele sind. 🙂 Vielleicht verstehe ich aber auch alles falsch, hahaha. 😀

        https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-play-anywhere/play-anywhere-erreicht-neuen-meilenstein-ueber-1-500-spiele-unterstuetzt/

        1
      • Rott 61080 XP Stomper | 26.11.2025 - 09:03 Uhr
        Antwort auf Chicko90

        Hi Chicko90, weisst du vielleicht, ob das mit allen Spielen geht die ich auf der xBox gekauft habe?
        Ich wollte Shadow Gambit auf mein Notebook streamen, aber das wird mir leider nicht angeboten, evtl. stelle ich mich aber auch nur dumm an 🙂

        2
        • Z0RN 492750 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.11.2025 - 09:06 Uhr
          Antwort auf Rott

          Shadow Gambit: The Cursed Crew unterstützt kein Play Anywhere.

          2
          • Rott 61080 XP Stomper | 26.11.2025 - 09:20 Uhr
            Antwort auf Z0RN

            Okay, dann muss ich mich damit nochmal beschäftigen.
            Ich steig wohl noch nicht so richtig durch 🙂

            Ich dachte, Play Anywhere würde bedeuten, dass ich es auf anderer Hardware installieren kann.

            Beim streamen war ich der Meinung, dass ich das mit jedem Gerät kann.

            Wieder was gelernt 🙂

            Danke für Deine Antwort!

            1
            • Z0RN 492750 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.11.2025 - 09:24 Uhr
              Antwort auf Rott

              @Rott ist auch richtig, aber wenn das Spiel kein Xbox Play Anywhere unterstützt, kannst du auch nicht die Vorteile davon nutzen.

              Das heißt in deinem Fall, ohne Play Anywhere-Unterstützung, musst du das Spiel noch einmal für PC kaufen, um es am PC (Laptop) spielen zu können.

              1
              • Rott 61080 XP Stomper | 26.11.2025 - 09:31 Uhr
                Antwort auf Z0RN

                Besten Dank, dann war da mein Denkfehler.
                Vielleicht bekommt es ja noch einen „Play Anywhere“ Button 🙂 irgendwann.

                1
        • Chicko90 23635 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.11.2025 - 10:59 Uhr
          Antwort auf Rott

          ZORN hat es ja bereits perfekt beschrieben 🙂
          Wobei die Titel die man auf der Xbox gekauft hat und die nicht für PC erhältlich sind, können zumindest gestreamt werden. Wobei ich eine normale Installation immer bevorzuge 🙂

          @Zorn: Natürlich hast du recht und es war im Artikel auch beschrieben, wollte nur nochmal sicher gehen das es alle verstanden haben 🙂

          In der Letzen Zeit gab es bei Microsoft ja viel zu meckern aber hier das ist wirklich ne gute Sache

          2
  2. APR ARTEMIS 4480 XP Beginner Level 2 | 26.11.2025 - 08:49 Uhr

    Nett, aber für mich nutzlos da Ich ein Ausgabegerät priorisiere, nämlich mein TV im Wohnzimmer.

    1
      • Z0RN 492750 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.11.2025 - 09:02 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Oder einen Firestick mit „Stream your own Games“. Oder, oder,… 🙂

        1
      • APR ARTEMIS 4480 XP Beginner Level 2 | 26.11.2025 - 09:13 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Und das macht genau welchen Sinn?
        Auf meinem PC kann Ich Hörbücher, Hörspiele, Bilder und Musik verwalten und ne Tabelle erstellen. Sicherlich aber kein Forza Horizon 5 darauf spielen. Das läuft doch über die Series X stabiler und auf der PS5 Pro noch ein ganzes Stück besser…..
        Weshalb genau also sollte Ich mein Büro ins Wohnzimmer packen? Egal wie Du es drehst oder wendest, für mich und meine Ansprüche ergibt es 0 (in Worten Null) Sinn. Oder übersehe Ich etwas grundlegendes?

        2
        • DrFreaK666 177160 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 26.11.2025 - 09:24 Uhr
          Antwort auf APR ARTEMIS

          „Sicherlich aber kein Forza Horizon 5 darauf spielen. Das läuft doch über die Series X stabiler und auf der PS5 Pro noch ein ganzes Stück besser….“

          FH5 ist eines der am besten optimierten Games. Das läuft auch auf schwächeren PCs blendend.
          Mag sein dass dein PC schwach ist, aber mein PC ist deutlich schneller als die Konsolen.

          1
            • DrFreaK666 177160 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 26.11.2025 - 12:08 Uhr
              Antwort auf APR ARTEMIS

              Ja, ich kenn deinen Rechner nicht, aber wenn du „Auf meinem PC kann Ich Hörbücher, Hörspiele, Bilder und Musik verwalten und ne Tabelle erstellen. Sicherlich aber kein Forza Horizon 5 darauf spielen.“ schreibst, dann klingt es so dass es eher ein Office-Rechner ist

              2
    • X30 Neo 2970 XP Beginner Level 2 | 26.11.2025 - 09:13 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Das ist nicht immer so leicht. Manchmal ist einfach eine dicke Wand zwischen PC und TV im Wohnzimmer und dann ist das alles nicht so einfach, wie man sich es immer vorstellt. Ich spreche aus Erfahrung und habe schon mehrere Möglichkeiten ausprobiert. Für Streaming von Gelegenheitsspielen reicht es meistens aus. Aber wenn du ernsthaft CoD oder Assetto Corsa spielen willst, dann gibt’s Lags und Ruckler ohne Ende, die dir professionelles zocken einfach verderben.

      0
      • Z0RN 492750 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.11.2025 - 09:22 Uhr
        Antwort auf X30 Neo

        Competitive Multiplayer spielt man nicht über die Cloud, nicht mal am TV und schon gar nicht im WLAN. 😉

        3
      • David Wooderson 348601 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.11.2025 - 09:23 Uhr
        Antwort auf X30 Neo

        Für die dicke Wand gibt es einen extra langen Bohraufsatz.
        Ich denke da eher an Geschäftsreise oder Nachtschicht.

        0
  4. shadow moses 425330 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.11.2025 - 09:45 Uhr

    Play Anywhere ist wirklich super und bietet auch eine gewisse Sicherheit für die eigene Bibliothek.

    0
  5. Katanameister 251580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.11.2025 - 09:53 Uhr

    Sie können auch mehr ältere Titel in das Programm aufnehmen, bei Resident Evil zum Beispiel sind bisher nur Teil 7 und 2 Play Anywhere meine ich.

    0
    • shadow moses 425330 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.11.2025 - 09:54 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Finde ich auch. Gerade da würde es den Studios/Publishern eher weniger weh tun, diese nachträglich als PA-Titel bereitzustellen.

      1
  6. Robilein 1181610 XP Xboxdynasty Legend Gold | 26.11.2025 - 10:38 Uhr

    Sehr schön, die Bibliothek wächst rasant weiter. Tolles und wichtiges Feature👍

    0

