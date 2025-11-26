Xbox Play Anywhere: Noch mehr Spiele im Programm

Mehr als 1500 Titel unterstützen jetzt Xbox Play Anywhere – Fortschritt, DLCs und Erfolge begleiten euch auf PC, Konsole und Handheld mit nur einem Kauf!

Xbox Play Anywhere erreichte bereits einen neuen Meilenstein und bietet inzwischen über 1500 unterstützte Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten auf PC, Xbox Series X, Xbox Series S und kompatiblen Windows-Handhelds nutzen könnt.

Das Programm ermöglicht es euch, nahtlos zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln und jedes unterstützte Spiel dort fortzusetzen, wo ihr es zuletzt beendet habt.

Alle Spielstände, Add-ons und Xbox Achievements werden automatisch über euer Xbox Konto synchronisiert, sodass der Wechsel zwischen Plattformen ohne Unterbrechung funktioniert.

Die stetig wachsende Auswahl umfasst aktuelle Titel wie ARC Raiders und Keeper, die ihr unmittelbar spielen könnt, sobald ihr euch auf einem beliebigen kompatiblen Gerät anmeldet.

Xbox Play Anywhere – Oktober 2025

Abyssal Drift Arc Raiders Ball Blast Ball x Pit Barbie Horse Trails Blood West Bounty Star Captain Tideborne and the Siren’s Call Card Collector Trading Shop Carnage: Battle Arena Car Driving School Simulator Chicken Run: Eggstraction Creepy Shift: Roadside Diner Criss Cross Detective – The Test DIY Fashion Star Dora: Rainforest Rescue Dragon Quest I & II HD-2D Remake Dreamed Away Dreamout Dungeon Minesweeper Ember Knights: Heroes of the Nexus Edition FatalZone Galacticon Grand Poker Casino Greek Tragedy Halls of Torment Hannah VCR Hell Is Other Demons Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed Infantry Attack Jurassic World Evolution 3 Keeper Kotenok Little Nightmares III Little Rocket Lab Lost Eidolons: Veil of the Witch Mystical Mixing Pacific Drive Ping Pong Up Platzle PowerWash Simulator 2 Puff Up Road to Exotics Schoolboy Escape – Xbox Edition Science Skaters Snoopy & The Great Mystery Club SOPA – Tale of the Stolen Potato Space Elite Force – Reloaded SpotCat vs The Cheddar Mafia In Space Strike Force 3 Superball Super Hero Demolition Super Mining Mechs Supermarket Simulator Stay Still The Elf on the Shelf: Christmas Heroes The Grinch: Christmas Adventures – Merry & Mischievous Edition The Jackbox Party Pack 11 Twins of the Sun Water Delivery

Microsoft stärkt damit die Flexibilität im Xbox Gaming Ökosystem und bietet Spielern in Deutschland und weltweit eine komfortable Möglichkeit, große Spielebibliotheken geräteübergreifend zu nutzen. Xbox Play Anywhere entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Features im Zusammenspiel von PC Gaming, Xbox Konsolen und neuen Handheld-Systemen unter Windows 11.