Xbox Play Anywhere: Riesige Update‑Welle mit zahlreichen Highlights

Über 1.700 Spiele unterstützen jetzt Xbox Play Anywhere – Saves, Add‑ons und Achievements reisen nahtlos zwischen PC, Konsole und Handhelds.

Xbox Play Anywhere erreicht einen neuen Meilenstein: Mehr als 1.700 Spiele unterstützen inzwischen das Feature, das es euch ermöglicht, ohne Zusatzkosten zwischen PC, Konsole und kompatiblen Handhelds zu wechseln.

Euer Fortschritt – inklusive Saves, Add‑ons und Achievements – reist dabei immer mit. Einfach mit eurem Xbox‑Account anmelden und genau dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt.

Im Dezember wurde die Sammlung erneut erweitert – mit einer überraschend breiten Mischung aus Indies, Klassikern, Neuerscheinungen und kuriosen Geheimtipps.

Neue Xbox‑Play‑Anywhere‑Titel im Dezember

Indies, Klassiker & Überraschungen

Abyss DX

A Game About Digging A Hole

Brok: Natal Tail, A New Christmas Special

Brok: The Brawl Bar

Buffet Boss

Christmas Mutilator

Coloring Book

Cup Heroes

Cyberpunk Hacker

Detective – Rainy Night

Dimensions: The Catalyst

Dome Keeper

Dunjungle

Fast Food Master 2025

The Finals

Frogo Deluxe

Jellycar Worlds

The Legend of Princess Lyria

Marvel Cosmic Invasion

Montezuma’s Revenge – The 40th Anniversary Edition

Octopath Traveler 0

Oddsparks: An Automation Adventure – Ultimate Edition

Pinball Jam

Portal Balls

Potions: A Curious Tale

Puzzle Galaxy Xbox Edition

Recipe of Love

Rhythm Doctor

Routine

Slimeboo

Snaky Snakes

Space Elite Force II – Reloaded

Stacky Dash

SpotCat vs The Cheddar Mafia Back To Past

Talisman: Digital 5th Edition

Thank Goodness You’re Here!

Treasure Drop

Uboat Attack

Wylde Flowers

Yakuza: Shadows of New York

Warum das wichtig ist

Mit über 1.700 unterstützten Spielen wird Xbox Play Anywhere zu einem der flexibelsten Gaming‑Ökosysteme überhaupt.

Für euch bedeutet das:

Einmal kaufen, überall spielen

Keine doppelten Käufe – auch keine DLCs

Fortschritt immer synchron

Perfekt für Handheld‑PCs und Reisen

Xbox baut das Programm kontinuierlich aus – und der Dezember zeigt, dass die Liste schneller wächst als je zuvor.