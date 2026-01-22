Xbox Play Anywhere: Riesige Update‑Welle mit zahlreichen Highlights

Xbox Play Anywhere erreicht einen neuen Meilenstein: Mehr als 1.700 Spiele unterstützen inzwischen das Feature, das es euch ermöglicht, ohne Zusatzkosten zwischen PC, Konsole und kompatiblen Handhelds zu wechseln.
Euer Fortschritt – inklusive Saves, Add‑ons und Achievements – reist dabei immer mit. Einfach mit eurem Xbox‑Account anmelden und genau dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt.
Im Dezember wurde die Sammlung erneut erweitert – mit einer überraschend breiten Mischung aus Indies, Klassikern, Neuerscheinungen und kuriosen Geheimtipps.
Neue Xbox‑Play‑Anywhere‑Titel im Dezember
Indies, Klassiker & Überraschungen
- Abyss DX
- A Game About Digging A Hole
- Brok: Natal Tail, A New Christmas Special
- Brok: The Brawl Bar
- Buffet Boss
- Christmas Mutilator
- Coloring Book
- Cup Heroes
- Cyberpunk Hacker
- Detective – Rainy Night
- Dimensions: The Catalyst
- Dome Keeper
- Dunjungle
- Fast Food Master 2025
- The Finals
- Frogo Deluxe
- Jellycar Worlds
- The Legend of Princess Lyria
- Marvel Cosmic Invasion
- Montezuma’s Revenge – The 40th Anniversary Edition
- Octopath Traveler 0
- Oddsparks: An Automation Adventure – Ultimate Edition
- Pinball Jam
- Portal Balls
- Potions: A Curious Tale
- Puzzle Galaxy Xbox Edition
- Recipe of Love
- Rhythm Doctor
- Routine
- Slimeboo
- Snaky Snakes
- Space Elite Force II – Reloaded
- Stacky Dash
- SpotCat vs The Cheddar Mafia Back To Past
- Talisman: Digital 5th Edition
- Thank Goodness You’re Here!
- Treasure Drop
- Uboat Attack
- Wylde Flowers
- Yakuza: Shadows of New York
Warum das wichtig ist
Mit über 1.700 unterstützten Spielen wird Xbox Play Anywhere zu einem der flexibelsten Gaming‑Ökosysteme überhaupt.
Für euch bedeutet das:
- Einmal kaufen, überall spielen
- Keine doppelten Käufe – auch keine DLCs
- Fortschritt immer synchron
- Perfekt für Handheld‑PCs und Reisen
Xbox baut das Programm kontinuierlich aus – und der Dezember zeigt, dass die Liste schneller wächst als je zuvor.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Play Anywhere ist so ein GOAT Feature. Ich bin so froh, dass das inzwischen so gepusht wird.
Einfach ein geiles Feature, das Flexibilität und Sicherheit für die eigene digital Bibliothek bietet. Es werden noch viel mehr Spiele dazu kommen in Zukunft. Je älter ein Spiel, umso weniger „wert“ und somit geringer die Hürde für eine Aufnahme in das Programm.
Für mich als Kunden ist es einfach ein Traum. Handhelds, PC’s, Xbox Konsolen und über die Cloud unzählige Geräte sind kompatibel mit meiner Bibliothek.🙌
Würde mich mal interessieren wer dabei die Zielgruppe ist und wer Play Anywhere wirklich nutzt.
Ich kenne PC Spieler die nutzen es nicht. Ich kenne Konsolen Spieler die nutzen es auch nicht. Und Ich kenne niemand der ein „Xbox Handheld“ benutzt.
Und mit PS5 und Nintendo ist es ja nicht kompatibel…..
die Zielgruppe sind alle zukünftigen Xbox Spieler, falls die nächste Xbox Konsole wirklich eine Hybrit PC Konsole werden wird.
Ich nutze jetzt bereits öfters wenn ich spiele zwischen PC und xbox switche. Age of Empires wäre da ein gutes Beispiel 🙂
Finde PlayAnywhere ist ein echtes Killer Feature 🙂