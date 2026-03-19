Xbox Play Anywhere: Update liefert 30 neue Titel für PC & Xbox

Ab heute sind folgende Spiele für Xbox Play Anywhere verfügbar (Xbox-Konsole + PC, einmal kaufen, auf beiden spielen).
Diese Auswahl bietet eine bunte Mischung aus Action, Adventure, Strategie, Sport und Indie-Titeln – perfekt für alle, die Xbox Play Anywhere nutzen und ihre Bibliothek auf PC und Konsole erweitern möchten.
Xbox Play Anywhere – Update März 2026
• Absolum
• Adorable Adventures
• Basketball Classics
• Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
• Bubsy 4D
• CALX
• Car Dealer Simulator
• CyberBlocker Complete Edition
• Decollate Decoration
• Delphinium
• Dinobreak
• Dosa Divas
• Dead Reset
• GluMe – Xbox Edition
• Mouse: P.I. For Hire
• Musical Vibes RX
• Only Up Rush
• Öoo
• Outbreak: Shades of Horror
• Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split
• PBA Pro Bowling 2026
• Rhythm Towers
• Rover’s Tale
• Screamer
• The Isle Tide Hotel
• The Legacy of Griselda
• The Shapeshifting Detective
• The Wellmonts Case
• Thomas & Friends: Wonders of Sodor
• Trash Goblin
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahnsinn wie schnell die Liste wächst.
Ein wichtiger Schritt für die nächste Hybrid-Konsolengeneration 😎
Leider nichts dabei was mich interessiert.
Mal sehen was sals nächstes kommt~
Leider sind da keine Spieler aus meiner Bibliothek dabei. Ich hoffe, dass sie nochmal eine Runde bei älteren Spielen drehen können.
Kommen monatlich neue hinzu, also Daumen drücken. 😉
Genau deshalb lohnt sich das tägliche Aufrufen von xboxdynasty. 😉
Screamer und Mouse PI sind hier die Highlights für mich 👌.