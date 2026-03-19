Xbox Play Anywhere: Update liefert 30 neue Titel für PC & Xbox

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Ab heute stehen zahlreiche neue Spiele im Xbox Play Anywhere-Programm zur Verfügung.

Ab heute sind folgende Spiele für Xbox Play Anywhere verfügbar (Xbox-Konsole + PC, einmal kaufen, auf beiden spielen).

Diese Auswahl bietet eine bunte Mischung aus Action, Adventure, Strategie, Sport und Indie-Titeln – perfekt für alle, die Xbox Play Anywhere nutzen und ihre Bibliothek auf PC und Konsole erweitern möchten.

Xbox Play Anywhere – Update März 2026

• Absolum
• Adorable Adventures
• Basketball Classics
• Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
• Bubsy 4D
• CALX
• Car Dealer Simulator
• CyberBlocker Complete Edition
• Decollate Decoration
• Delphinium
• Dinobreak
• Dosa Divas
• Dead Reset
• GluMe – Xbox Edition
• Mouse: P.I. For Hire
• Musical Vibes RX
• Only Up Rush
• Öoo
• Outbreak: Shades of Horror
• Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split
• PBA Pro Bowling 2026
• Rhythm Towers
• Rover’s Tale
• Screamer
• The Isle Tide Hotel
• The Legacy of Griselda
• The Shapeshifting Detective
• The Wellmonts Case
• Thomas & Friends: Wonders of Sodor
• Trash Goblin

Quelle
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7 Kommentare Added

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  2. Mihari 21625 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.03.2026 - 16:16 Uhr

    Ein wichtiger Schritt für die nächste Hybrid-Konsolengeneration 😎

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  3. Homunculus 300140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.03.2026 - 16:23 Uhr

    Leider nichts dabei was mich interessiert.
    Mal sehen was sals nächstes kommt~

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  4. EdgarAllanFloh 117760 XP Scorpio King Rang 4 | 19.03.2026 - 16:30 Uhr

    Leider sind da keine Spieler aus meiner Bibliothek dabei. Ich hoffe, dass sie nochmal eine Runde bei älteren Spielen drehen können.

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