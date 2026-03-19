Xbox Play Anywhere: Update liefert 30 neue Titel für PC & Xbox

Ab heute stehen zahlreiche neue Spiele im Xbox Play Anywhere-Programm zur Verfügung.

Ab heute sind folgende Spiele für Xbox Play Anywhere verfügbar (Xbox-Konsole + PC, einmal kaufen, auf beiden spielen).

Diese Auswahl bietet eine bunte Mischung aus Action, Adventure, Strategie, Sport und Indie-Titeln – perfekt für alle, die Xbox Play Anywhere nutzen und ihre Bibliothek auf PC und Konsole erweitern möchten.

Xbox Play Anywhere – Update März 2026

• Absolum

• Adorable Adventures

• Basketball Classics

• Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

• Bubsy 4D

• CALX

• Car Dealer Simulator

• CyberBlocker Complete Edition

• Decollate Decoration

• Delphinium

• Dinobreak

• Dosa Divas

• Dead Reset

• GluMe – Xbox Edition

• Mouse: P.I. For Hire

• Musical Vibes RX

• Only Up Rush

• Öoo

• Outbreak: Shades of Horror

• Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split

• PBA Pro Bowling 2026

• Rhythm Towers

• Rover’s Tale

• Screamer

• The Isle Tide Hotel

• The Legacy of Griselda

• The Shapeshifting Detective

• The Wellmonts Case

• Thomas & Friends: Wonders of Sodor

• Trash Goblin