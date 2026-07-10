Xbox Play Anywhere: Wächst weiter – diese 30 Spiele könnt ihr jetzt auf Konsole und PC nutzen

Microsoft erweitert das Xbox-Ökosystem erneut: Insgesamt 30 weitere Spiele unterstützen seit Juli 2026 Xbox Play Anywhere über den Microsoft Store.
Besitzer der Xbox-Version erhalten dadurch automatisch Zugriff auf die entsprechende PC-Version, ohne das Spiel erneut kaufen zu müssen.
Zu den größeren Neuzugängen gehört unter anderem PGA Tour 2K25, das nun ebenfalls Teil des Programms ist.
Wer die Xbox-Version bereits besitzt, kann die Golfsimulation künftig auch auf Windows-PCs spielen und den eigenen Spielstand sowie Erfolge innerhalb des Xbox-Ökosystems nutzen.
Auch mehrere aktuelle und kommende Titel profitieren von der Erweiterung. Dazu zählen unter anderem Buckshot Roulette, das kürzlich überraschend im Xbox Game Pass veröffentlicht wurde, sowie Construction Simulator: Evolution, Dragon Quest Monsters: The Withered World und Final Fantasy Resonance.
Weitere bekannte Ergänzungen sind die beiden Horror-Titel Remothered: Tormented Fathers Remastered und Remothered: Broken Porcelain Remastered, die künftig ebenfalls Xbox Play Anywhere unterstützen. Zudem erhält Fear the Timeloop die Funktion vor seinem geplanten Xbox-Release.
Mit dem neuen Schwung wächst die Liste der Xbox Play Anywhere-Spiele weiter. Microsofts Initiative ermöglicht es Spielern, viele gekaufte Titel flexibel zwischen Xbox-Konsolen und Windows-PCs zu nutzen und unterstreicht den Fokus auf ein verbundenes Gaming-Ökosystem.
Neue Spiele mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung
- American Mafia
- Asdivine Knot
- Beholder: Conductor
- Blast’N Bounty
- Buckshot Roulette
- Construction Simulator: Evolution
- Demon Castle Story
- Detective Holmes: Hidden Objects
- Dragon Quest Monsters: The Withered World
- Drug Dealer Simulator 2
- Fear the Timeloop
- Final Fantasy Resonance
- Frogging Up: Frog Climb Rage Game
- Hardwired: Ghost In The Reset
- Hela: of Mice & Magic
- High Times
- Iridio
- Mate’Morphosis
- PGA Tour 2K25
- Railbreak DX
- Redtail Relic Rush
- Remothered: Broken Porcelain Remastered
- Remothered: Tormented Fathers Remastered
- Roll Mad
- Sokocat: Castaway
- Swamp TD 2
- Tailbreak
- Tiny Witch
- Wake Up, Lia!
- Wreck Runners
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nen paar Titel sind darunter welche ich mir eventuell in der Zukunft holen werde. Passt super mit meinem Xbpox Ally.
Und mit Helix jedes Spiel Day1 XPA.
Top 👍🏻
Gute Nachricht
Je mehr desto besser 👍.
Der Ausbau von PlayAnywehre ist für mich als ROG XBOX Alley X Nutzer sehr wichtig
„Dragon Quest Monsters: The Withered World und Final Fantasy Resonance.“
Super. Auf die 2 Spiele freue ich mich schon sehr. 😊
Danke für die Info & Übersicht. 👍🏻
Top das et ständig erweitert wird ✌🏻
FF Resonance stelle ich mir schon sehr geil für den XBOX Ally vor.