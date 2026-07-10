Xbox Play Anywhere: Wächst weiter – diese 30 Spiele könnt ihr jetzt auf Konsole und PC nutzen

30 neue Xbox-Spiele können jetzt ohne Zusatzkauf auf PC und Konsole gespielt werden.

Microsoft erweitert das Xbox-Ökosystem erneut: Insgesamt 30 weitere Spiele unterstützen seit Juli 2026 Xbox Play Anywhere über den Microsoft Store.

Besitzer der Xbox-Version erhalten dadurch automatisch Zugriff auf die entsprechende PC-Version, ohne das Spiel erneut kaufen zu müssen.

Zu den größeren Neuzugängen gehört unter anderem PGA Tour 2K25, das nun ebenfalls Teil des Programms ist.

Wer die Xbox-Version bereits besitzt, kann die Golfsimulation künftig auch auf Windows-PCs spielen und den eigenen Spielstand sowie Erfolge innerhalb des Xbox-Ökosystems nutzen.

Auch mehrere aktuelle und kommende Titel profitieren von der Erweiterung. Dazu zählen unter anderem Buckshot Roulette, das kürzlich überraschend im Xbox Game Pass veröffentlicht wurde, sowie Construction Simulator: Evolution, Dragon Quest Monsters: The Withered World und Final Fantasy Resonance.

Weitere bekannte Ergänzungen sind die beiden Horror-Titel Remothered: Tormented Fathers Remastered und Remothered: Broken Porcelain Remastered, die künftig ebenfalls Xbox Play Anywhere unterstützen. Zudem erhält Fear the Timeloop die Funktion vor seinem geplanten Xbox-Release.

Mit dem neuen Schwung wächst die Liste der Xbox Play Anywhere-Spiele weiter. Microsofts Initiative ermöglicht es Spielern, viele gekaufte Titel flexibel zwischen Xbox-Konsolen und Windows-PCs zu nutzen und unterstreicht den Fokus auf ein verbundenes Gaming-Ökosystem.

Neue Spiele mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung

American Mafia

Asdivine Knot

Beholder: Conductor

Blast’N Bounty

Buckshot Roulette

Construction Simulator: Evolution

Demon Castle Story

Detective Holmes: Hidden Objects

Dragon Quest Monsters: The Withered World

Drug Dealer Simulator 2

Fear the Timeloop

Final Fantasy Resonance

Frogging Up: Frog Climb Rage Game

Hardwired: Ghost In The Reset

Hela: of Mice & Magic

High Times

Iridio

Mate’Morphosis

PGA Tour 2K25

Railbreak DX

Redtail Relic Rush

Remothered: Broken Porcelain Remastered

Remothered: Tormented Fathers Remastered

Roll Mad

Sokocat: Castaway

Swamp TD 2

Tailbreak

Tiny Witch

Wake Up, Lia!

Wreck Runners