Xbox Play Anywhere: Zahlreiche neue Spiele hinzugefügt

Xbox Play Anywhere erreicht einen neuen Meilenstein und verändert das plattformübergreifende Gaming im Xbox-Ökosystem nachhaltig.
Mittlerweile unterstützen über 1.500+ Spiele das Play-Anywhere-Programm und ermöglichen euch, einen Titel nur einmal zu kaufen und ihn ohne zusätzliche Kosten auf Xbox-Konsole, Windows-PC und unterstützten Handhelds zu spielen.
Damit wird der Wechsel zwischen Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC-Gaming und mobilen Geräten einfacher denn je.
Das zentrale Prinzip von Xbox Play Anywhere sorgt dafür, dass euer Spielfortschritt nahtlos erhalten bleibt. Spielstände, Add-ons, heruntergeladene Inhalte und Xbox Achievements sind vollständig mit eurem Xbox Account verknüpft und werden automatisch synchronisiert.
Meldet ihr euch auf einem anderen Gerät an, könnt ihr euer Spiel genau an der Stelle fortsetzen, an der ihr zuvor aufgehört habt. Diese geräteübergreifende Synchronisation macht Xbox Play Anywhere zu einem der wichtigsten Features im modernen Gaming.
Die stetig wachsende Spielebibliothek umfasst mittlerweile mehr als 1.500+ Xbox Games aus unterschiedlichsten Genres.
Aktuelle Titel wie Silent Hill 2 oder Snake.io lassen sich sofort auf mehreren Plattformen spielen, ohne dass ihr zusätzliche Versionen kaufen müsst. Egal ob ihr zu Hause an der Konsole spielt, am Windows-PC weitermacht oder unterwegs ein kompatibles Handheld nutzt, Xbox Play Anywhere sorgt für maximale Flexibilität.
Besonders für Spieler, die regelmäßig zwischen PC-Gaming und Konsolen-Gaming wechseln, bietet das Programm einen klaren Mehrwert.
Ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit, da alle Inhalte, Erfolge und Erweiterungen automatisch übernommen werden. Xbox Play Anywhere ist dabei vollständig in das Xbox-Ökosystem integriert und funktioniert über euren bestehenden Xbox Account.
Mit der Marke von über 1.500+ unterstützten Spielen unterstreicht Microsoft den langfristigen Fokus auf Plattformunabhängigkeit, digitale Spielekäufe und ein vernetztes Spielerlebnis.
Xbox Play Anywhere steht für ein Gaming-Modell, bei dem ihr selbst entscheidet, wo und wie ihr spielt, ohne Einschränkungen durch Plattformgrenzen oder zusätzliche Kosten.
Dies sind die Spiele, die im Oktober zur Xbox Play Anywhere-Sammlung hinzugefügt wurden:
- 1000xResist
- A Pizza Delivery
- Bioprototype
- Bioweaver
- Brotherhood
- Bucketcrusher
- Build a Bridge!
- Cat God Ranch
- Chopper Strike!
- CloverPit
- Cricket 26 – The Official Game of the Ashes
- Dark Light
- Dave The Diver
- Dead Static Drive
- Diamond Painting ASMR
- Dragon Ruins II
- Egging On
- El Coco
- Football Manager 26 Console
- Football, Tactics & Glory – Treble Deluxe Edition
- Heroes of Mount Dragon
- Hide ‘N Seek!
- Kentum
- Kill It With Fire! 2
- Let Them Come: Onslaught
- Lost Ember: Rekindled Edition
- Love is all around 2
- Morsels
- Nice Day for Fishing
- Pigeon Simulator
- Pocket Minigolf
- Sailing the Winds
- Schildmaid MX
- Silent Hill 2
- Snake.io
- Street Racer Collection (QUByte Classics)
- Suzerain
- Syberia
- Total Chaos
- Trivia: Knowledge Trainer – the Quiz Game
- Wild West: Hidden Objects
- Winter Burrow
- Young Suns (Game Preview)
Finde ich großartig, dass es immer weiter ausgebaut wird 😊
Auch hier gilt, dass so Verbesserungen, die nebenher mitlaufen aber wirklich viel bringen. Weiter so Microsoft.