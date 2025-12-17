Xbox Play Anywhere: Zahlreiche neue Spiele hinzugefügt

Xbox Play Anywhere explodiert: Über 1.500 Games jetzt ohne Zusatzkosten auf Konsole, PC und Handheld spielbar!

Xbox Play Anywhere erreicht einen neuen Meilenstein und verändert das plattformübergreifende Gaming im Xbox-Ökosystem nachhaltig.

Mittlerweile unterstützen über 1.500+ Spiele das Play-Anywhere-Programm und ermöglichen euch, einen Titel nur einmal zu kaufen und ihn ohne zusätzliche Kosten auf Xbox-Konsole, Windows-PC und unterstützten Handhelds zu spielen.

Damit wird der Wechsel zwischen Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC-Gaming und mobilen Geräten einfacher denn je.

Das zentrale Prinzip von Xbox Play Anywhere sorgt dafür, dass euer Spielfortschritt nahtlos erhalten bleibt. Spielstände, Add-ons, heruntergeladene Inhalte und Xbox Achievements sind vollständig mit eurem Xbox Account verknüpft und werden automatisch synchronisiert.

Meldet ihr euch auf einem anderen Gerät an, könnt ihr euer Spiel genau an der Stelle fortsetzen, an der ihr zuvor aufgehört habt. Diese geräteübergreifende Synchronisation macht Xbox Play Anywhere zu einem der wichtigsten Features im modernen Gaming.

Die stetig wachsende Spielebibliothek umfasst mittlerweile mehr als 1.500+ Xbox Games aus unterschiedlichsten Genres.

Aktuelle Titel wie Silent Hill 2 oder Snake.io lassen sich sofort auf mehreren Plattformen spielen, ohne dass ihr zusätzliche Versionen kaufen müsst. Egal ob ihr zu Hause an der Konsole spielt, am Windows-PC weitermacht oder unterwegs ein kompatibles Handheld nutzt, Xbox Play Anywhere sorgt für maximale Flexibilität.

Besonders für Spieler, die regelmäßig zwischen PC-Gaming und Konsolen-Gaming wechseln, bietet das Programm einen klaren Mehrwert.

Ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit, da alle Inhalte, Erfolge und Erweiterungen automatisch übernommen werden. Xbox Play Anywhere ist dabei vollständig in das Xbox-Ökosystem integriert und funktioniert über euren bestehenden Xbox Account.

Mit der Marke von über 1.500+ unterstützten Spielen unterstreicht Microsoft den langfristigen Fokus auf Plattformunabhängigkeit, digitale Spielekäufe und ein vernetztes Spielerlebnis.

Xbox Play Anywhere steht für ein Gaming-Modell, bei dem ihr selbst entscheidet, wo und wie ihr spielt, ohne Einschränkungen durch Plattformgrenzen oder zusätzliche Kosten.

Dies sind die Spiele, die im Oktober zur Xbox Play Anywhere-Sammlung hinzugefügt wurden:

1000xResist

A Pizza Delivery

Bioprototype

Bioweaver

Brotherhood

Bucketcrusher

Build a Bridge!

Cat God Ranch

Chopper Strike!

CloverPit

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes

Dark Light

Dave The Diver

Dead Static Drive

Diamond Painting ASMR

Dragon Ruins II

Egging On

El Coco

Football Manager 26 Console

Football, Tactics & Glory – Treble Deluxe Edition

Heroes of Mount Dragon

Hide ‘N Seek!

Kentum

Kill It With Fire! 2

Let Them Come: Onslaught

Lost Ember: Rekindled Edition

Love is all around 2

Morsels

Nice Day for Fishing

Pigeon Simulator

Pocket Minigolf

Sailing the Winds

Schildmaid MX

Silent Hill 2

Snake.io

Street Racer Collection (QUByte Classics)

Suzerain

Syberia

Total Chaos

Trivia: Knowledge Trainer – the Quiz Game

Wild West: Hidden Objects

Winter Burrow

Young Suns (Game Preview)