Xbox Series S: Diese Custom Sea of Thieves-Konsole hat sogar Tentakel

Schaut euch diese Custom Sea of Thieves-Konsole an, die mit viel Fleiß und noch mehr Leidenschaft verwirklicht wurde.

Wandering_Dutch hat es wieder einmal geschafft und hat eine Xbox Series S einen komplett neuen Anstrich verpasst. Doch damit nicht genug, denn dieses Projekt strotzt vor purer Leidenschaft. In Anlehnung an den Sea of Thieves-Controller wurden nur die feinsten Materialien verwendet.

Die Lackierung umfasst ein Metallic-Lila und Metallic-Grün, dazu kommt ein dunkel leuchtendes Sea of Thieves-Logo, ein im Dunkeln leuchtender goldener Totenkopf, 3D-Kraken-Tentakel und als i-Tüpfelchen wurde der Controller gleich mit designt.

Die Sea of Thieves-Konsole von Wandering_Dutch, die er für @XboxMik29 angefertigt hat, könnt ihr euch in diesem Video genauer anschauen: