Xbox Series S: Dieses Spiel kurbelt gerade die Verkäufe an

Die Konsolenverkäufe der Xbox Series S steigen derzeit wegen eines Spiels an: EA Sports College Football 25.

Der neuste Teil der Sportspielreihe von Electronic Arts erscheint am Freitag.

In den letzten 24 Stunden wurde die „höchste Anzahl an verkauften Xbox Series S-Konsolen seit der Markteinführung erreicht“, so schrieb es Mike Straw, Senior Editor von Insider-Gaming bereits am Dienstag.

„Wie groß ist College Football 25? Ich habe einige Zahlen erhalten, die darauf hindeuten, dass in den letzten 24 Stunden die höchste Anzahl an verkauften Xbox Series S-Konsolen seit der Markteinführung der Konsole erreicht wurde“, so Straw.

Schon im Early Access gab es laut HazzadorGamin mehr als eine Million gleichzeitige Spieler.

Mit Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr bereits jetzt die Trial-Version von EA Sports College Football 25 spielen.