Xbox Series S: Entwickler wollen angeblich obligatorische Kompatibilität aufgeben

Sicher könnt ihr euch daran erinnern, dass die Entwickler von Gotham Knights bekannt gegeben haben, dass das Spiel nur mit 30 FPS laufen wird und keinen Performance-Modus beinhaltet.

Spieler auf der ganzen Welt waren schockiert, als Warner Bros. bekannt gegeben hatte, dass Gotham Knights keine Leistungseinstellungen für Konsolen bieten und sogar nur mit 30 FPS laufen wird, was laut vieler Meinungen nicht mehr zeitgemäß wäre.

Jetzt soll die Xbox Series S an allem schuld sein! Angeblich bringt die kleine Konsole mit der schwächeren Hardware zahlreiche Entwickler zum Verzweifeln.

Senior Character Technical Artist, Lee Devonald, von Rocksteady Studios behauptete, dass eine ganze Generation von Spielen durch „diese Kartoffel-Konsole“ gelähmt sei, weil Microsoft darauf besteht, dass Spiele sowohl für die Xbox Serie S als auch für die relativ leistungsstarke Xbox Serie X veröffentlicht werden.

„Ich wünschte, die Spieler würden verstehen, was 60fps bedeutet, wenn man bedenkt, was sie alles *verlieren*, damit das Spiel so schnell läuft“, sagte er. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir eine Current-Gen-Konsole haben, die nicht viel besser ist als eine Last-Gen-Konsole.“