Xbox Series S: Gewinnt zwölf Konsolen im LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga-Design

Stärker könnte die Macht gar nicht durch die Büros von Microsoft und der LEGO Group fließen, angesichts dieses beeindruckenden Gewinnspiels zum heutigen Star Wars-Tag

Da heute der 4. Mai (May the fourth und so) ist, verlosen beide Unternehmen nicht nur eine, sondern gleich zwölf Xbox Series S-Konsolen im besonderen Design, die auf dem aktuellen Videospiel LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga basieren.

Die einzelnen Konsolen zieren diese zwölf ikonischen Charaktere aus den neun Skywalker-Saga-Filmen: BB-8, Boba Fett, Chewbacca, Darth Maul, Darth Vader, Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey, Stormtrooper und Yoda.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfordert keine große Ausbildung im Jedi-Tempel oder eine Unterweisung im Umgang mit der Macht bei Meister Yoda oder Qui-Gon Jinn.

Ihr müsst nur 18 Jahr alt sein, an einem teilnahmeberechtigten Wohnort leben, ein öffentliches Twitter-Konto besitzen und dem Xbox-Account folgen. Setzt dann noch einen Retweet des dortigen Tweets zum Gewinnspiel ab und vergesst nicht die Hashtags #LEGOStarWarsXboxSweepstakes und #Maythe4th.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel findet ihr auf xbox.com.

Möge der Saft mit euch sein! Oder wie hieß das noch mal …ich schau kurz nach …