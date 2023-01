Xbox Series S: Grafikpower im Vergleich zur PlayStation 4 Pro

Autor:, in / Xbox Series S

In einer neuen Analyse wird die Grafikpower der Xbox Series S mit einer PlayStation 4 Pro verglichen, die auf dem Zettel beide mit 4 Teraflops daherkommen.

Die Kollegen von Digital Foundry und Eurogamer haben einen interessanten Vergleich veröffentlicht, dabei stellt sich die Xbox Series S der PlayStation 4 Pro – beide Konsolen mit 4 Teraflops, wobei die Xbox Series S selbstverständlich neue Komponenten verbaut hat, die die Rechenleistung besser nutzt. Getestet wurden Spiele wie Elden Ring, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt und mehr.

Kleiner Spoiler: Die Xbox Series S schneidet in allen Bereichen besser ab. Im Detail heißt es, dass bei Cyberpunk 2077 die Xbox Series S keinerlei Probleme mit dem Asset-Streaming hat, während die PS4 Pro mit Rucklern, Pop-Ups und Framerateinbrüchen zu kämpfen hat.

Weiter erreicht die Xbos Series S im Qualitätsmodus nahezu konstante 30 Bilder pro Sekunde und im Leistungsmodus die meiste Zeit über 60 Bilder pro Sekunde. Die Ladezeiten sprechen ebenfalls für die Xbox Series S mit 12 Sekunden, während die PS4 Pro 50 Sekunden benötigt.

Jetzt könnte man natürlich sagen, dass die Last-Gen-Version von Cyberpunk 2077 auch nicht wirklich sonderlich gut optimiert wurde und somit wurde bei der Analyse auch das neueste The Callisto Protocol hinzugezogen, dass offensichtlich auf der PlayStation 5-Konsole am besten optimiert wurde.

Dies bringt der kleinen Schwester aber herzlich wenig und so hat die PlayStation 4 Pro auch hier mit Einschränkungen zu kämpfen. Der PS4 Pro fehlt somit eine Menge Geometrie- und Texturendetails, während die Xbox Series S alles beibehält. Dazu hat die PS4 Pro häufige Ruckler, Zwischensequenzen werden in nur 24fps oder niedriger dargestellt und performt schwächer. Die Xbox Series S hat zwar auch mit gelegentliche mit Einbrüchen zu kämpfen, hält aber selbst in Zwischensequenzen 30fps aufrecht.

Weiter geht es mit Elden Ring. Das Rollenspiel hat auf der Xbox Series S keine „gelockte Framerate“ und minimale Leistungsverbesserungen seit der Veröffentlichung spendiert bekommen. Die PS4 Pro bietet in der offenen Welt um die 30 bis 35fps, während die Xbox Series S im Performance-Modus bei um die 50fps liegt. Außerdem unterstützt die Xbox Series S Variable Refresh Rate (VRR), was das Bild noch flüssiger darstellt.

The Witcher 3: Wild Hunt mit seinem Next-Gen-Patch darf natürlich auch nicht fehlen, wobei dieser Vergleich eher unfair ist, schließlich wurde das Spiel zum Hexenmeister gezielt für die neueren Konsolen optimiert. Dennoch bietet die Xbox Series S dank der neuen FSR2-Technologie ein viel stabileres Bild. Laub, Zeichendistanz und Schattierung sind bei der Xbox Series S im Vergleich zur PS4 Pro besser. Die PS4 Pro hat bei 30fps mit Einbrüchen zu kämpfen und der Qualitätsmodus der Xbox Series S ist stabiler. Der Leistungsmodus der Xbox Series S hat aber auch hier häufige Einbrüche und landet in den Städten unter 60fps.

Am Ende hält Digital Foundry fest, dass die Xbox Series S ein viel besseres Spielerlebnis bietet als die PlayStation 4 Pro oder die Xbox One X. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, schließlich greift die Xbox Series S auf deutlich neuere Technik und Komponenten zurück. Ebenfall kann sie VRR und FSR2 nutzen, um das Erlebnis stark zu verbessern.

Das komplette Video gibt es hier zu sehen: