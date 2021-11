Xbox Series S: Konsole dominiert Black Friday Sale in den USA

Autor:, in / Xbox Series S

Die Xbox Series S dominiert die Black Friday Sale Charts in den USA und ist ein echter Kassenschlager!

Der Abverkauf der Xbox Series S hat vor allem beim Black Friday Sale in den USA eingeschlagen. Die kleine Konsole von Microsoft dominiert dabei den US-Markt dank großer Verfügbarkeit und laut dem Adobe Digital Economy Index schlug die 300-Dollar-Konsole am Black Friday die Xbox Series X, die PlayStation 5 und – was sehr beeindruckend ist – sogar die Nintendo Switch OLED.

Sicher hat die Verfügbarkeit eine große Rolle gespielt, aber dennoch wurden vom Adobe Digital Economy Index „über eine Billion Besuchen auf US-Einzelhandelswebsites“ gemessen, wobei die Xbox Series S zu den bisher meistverkauften Artikeln am Black Friday 2021 gehört.

In Kombination mit dem Xbox Game Pass und Spielen wie Forza Horizon 5 und Halo Infinite am 8. Dezember, ist die Xbox Series S der Deal des Jahres für Gamer, was die Amerikaner erkannt und entsprechend zugeschlagen haben.