Xbox Series S: Konsole rettet Mann bei Unfall das Leben

Die beängstigende Geschichte eines Verkehrsunfalls erzählte Brandon J jetzt auf der Social-Media-Plattform X.

Brandon kaufte sich eine Xbox Series S-Konsole im örtlichen GameStop und wurde auf dem Weg nach Hause von einem LKW angefahren. Seinen eigenen Angaben zufolge hat ihm die Xbox Series S in seinem Rucksack das Leben gerettet.

Wie er erzählt, wurde er mit der Konsole im Rucksack auf seinem Fahrrad von einem LKW angefahren, konnte sich zunächst aber durch das Festhalten an der Stahlstoßstange davor bewahren unter die Räder zu kommen und wurde mitgeschleift.

Der LKW-Fahrer hat den Zusammenstoß offenbar gar nicht bemerkt und fuhr weiter, während Brandon auf den Boden knallte. Die Xbox in seinem Rucksack habe ihn davor bewahrt sich den Kopf anzuschlagen oder gar zu sterben, wie er erzählt.

Beim Versuch der Situation irgendwie zu entkommen, versuchte er schließlich mit seinem linken Bein den LKW abzubremsen, dabei verkeilte sein Fahrrad sein rechtes Bein und er konnte sich nicht mehr bewegen.

Das Letzte, was er noch weiß ist, dass sein Rucksack an seiner linken Schulter hing, als er auf den Boden knallte. Dann überrollte ihn der vordere Teil des LKWs, fuhr mit vollem Gewicht über seine Rippen und schleifte ihn noch mehr als 3,5 Meter weiter mit.

Danach gab es sozusagen gleich zwei Wunder. Zum einen hat er sich bei seinem Unfall neben Schürfwunden nur einen einzigen Knochen im linken Fuß gebrochen. Zum anderen funktioniert die Xbox Series S noch, auch wenn sie sichtliche Schäden davongetragen hat, wie Brandon auf einigen Bildern unten zeigt.

Von der Geschichte hat Aaron Greenberg ebenfalls gehört. Er sei froh, dass es Brandon und der Xbox gut gehe. Das Team wolle ihm eine neue Konsole zusenden.

Wow such a scary story, but glad you and your Xbox are ok. Team said they are sending you a new one @Jonzey8828. Rest up and be grateful for every day we have here together. 🙏🏻💚 https://t.co/rS1gHAC8Xl

— Aaron Greenberg (@aarongreenberg) December 5, 2024