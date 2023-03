Xbox Series S: Konsole wird es bei grafikintensiven Spielen schwer haben

Die Xbox Series S wird es im Verlauf dieser Konsolengeneration schwer haben, mit grafikintensiven Spielen mithalten zu können.

Dieser Ansicht ist Tadas Migauskas, Game Designer und Producer von Caverns of Mars: Recharged.

In einem Interview sagte er, dass die Xbox Series S wegen der geringeren Rechenleistung und des Speichers bei den Anforderungen nicht Schritt halten kann und es schwierig sein wird 1440p bei 60fps zu liefern.

„Kurze Antwort: Nein“. Wenn wir die (fehlerhafte) Metrik der FLOPS nehmen und die Xbox Series X mit der Xbox Series S vergleichen, erhalten wir einen dreifachen Unterschied in der GPU-Rechenleistung. Die meisten aktuellen Spiele verwenden verzögerte Pipelines, so dass sich die Anzahl der gerenderten Pixel ziemlich direkt in die Berechnungskomplexität übersetzen lässt. Wenn wir nun die erwarteten Auflösungsziele für beide Konsolen nehmen, erhalten wir einen Unterschied von 2,25x. Zusammen mit der geringeren verfügbaren Speichergröße wird es ziemlich schwer, mitzuhalten.“