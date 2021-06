Xbox Series S: Monitor-Lösung verwandelt Konsole fast zum Gaming-Laptop

Upsec Gaming hat ein interessantes Kickstarter-Projekt angekündigt, das eure Xbox Series S zu einer tragbaren Laptop-Konsole umfunktioniert. Dabei wird ein 1080p Monitor hinten an die Xbox Series S angesteckt und man braucht dann lediglich noch die Stromversorgung sicherzustellen, um überall wo man will zu zocken.

Der xScreen gibt der Konsole dabei einen Laptop-ähnlichen Look und ist außerdem mit zwei Lautsprechern zur Stereo-Ausgabe ausgestattet.

and here's a prototype unit in action. Gives me flashbacks to the PS One LCD screen attachment pic.twitter.com/TOpF0U1cFm

— Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2021