Xbox Series S: Nur eine Support-Konsole meint The Crown of Wu-Entwickler

Für den Entwickler von The Crown of Wu ist die Xbox Series S nur eine Support-Konsole.

Für die einen hält die Xbox Series S die Entwicklung aktueller Videospiele aufgrund der geringeren Leistung auf, für andere ist es hingegen der ideale Einstieg in die aktuelle Konsolengeneration inklusive Raytracing und mit bis zu 120fps.

Welche Stellung die Xbox Series S in dieser Generation letztendlich haben wird, muss sich noch in diesem jungen Zyklus wohl aber noch zeigen.

Jose Carlos Montero ist aber schon jetzt der Meinung, dass die Xbox Series S eine Support-Konsole ist.

Der CEO des Studios Red Mountain, die gerade an The Crown of Wu arbeiten, sagte in einem Interview, dass es der kleine Bruder der Xbox Series X nicht einfach haben wird, um bei anspruchsvollen Spielen eine bestimmte Auflösung und Framerate zu halten.

Montero sagte über die Xbox Series S: „Es wird schwer sein, 1440p/60 FPS für die anspruchsvollsten Spiele der Generation zu halten. So sehr Xbox das auch verkaufen will, ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Verbraucher eine Series S kaufen und sie als seine Konsole für die gesamte Generation etablieren will. Ich persönlich sehe sie eher als Unterstützungskonsole. Bei uns zu Hause haben wir zum Beispiel eine PS5 und eine Series S, die wir nutzen, um Xbox-exklusive Spiele zu spielen oder um das wunderbare Game Pass-System zu genießen. Wenn wir mehr Auflösung/Qualität genießen wollen, spielen wir direkt auf der PS5 oder dem PC.“

Die Bedeutung der Xbox Series S wird wohl auch in den nächsten Jahren für Diskussionen sorgen, von denen mancher behaupten wird, sie würde die aktuelle Generation von Spielen zurückhalten.