Xbox Series S: Optimierung laut Remedy nicht so einfach wie man denkt

Control-Entwickler Remedy hat sich in einem Interview mit IGN über die Optimierung von Spielen für die aktuelle Konsolengeneration unterhalten. Dabei kam man auch auf die Xbox Series S Konsole zu sprechen.

Laut Communications Director Thomas Puha sei es mit dem Herunterdrehen von Auflösung und Texturqualität auf der Xbox Series S nicht getan, wenn es um die Anpassung an die Spezifikationen geht.

„Xbox Series S, nun, es ist nicht anders als bei den vorherigen Generationen, wo das System mit den niedrigsten Spezifikationen am Ende ein paar der Dinge diktiert, die man tun wird, weil es auf diesem System laufen muss, richtig? Es ist sehr einfach zu sagen, dass man nur die Auflösung und die Texturqualität heruntersetzt und los geht’s, aber so einfach ist es nicht.

Das klingt gut, wenn man es sagt, aber jede Engine ist auf eine andere Weise aufgebaut. Es ist eine andere Sache, wenn Gamer vielleicht sagen: „Diese Spiele-Engine macht all diese Dinge!“, nun, das kommt darauf an. Macht man eine Engine, die eher GPU-gebunden oder CPU-gebunden ist? Was wird mehr beansprucht? Nun, wir beanspruchen beides in Control, denn wir haben eine Menge Physik, aber auch viele Raytracing-Effekte. Das macht einen riesigen, riesigen Unterschied, besonders auf der Xbox Serie S.“