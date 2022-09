Xbox Series S: So könnt ihr diese House of the Dragon Konsole gewinnen

Autor:, in / Xbox Series S

Microsoft haut wieder einen raus! Diesmal könnt ihr eine Custom-Series-S-Konsole im House of the Dragon Design gewinnen.

In einem neuen Xbox-Gewinnspiel verlost Microsoft eine Xbox Series S-Konsole im House of the Dragon Design. Um die Konsole gewinnen zu können, müsst ihr nur diesen Tweet aufrufen und die Angaben beachten.

Das Gewinnspiel endet am 26.10.2022. Die Gewinnspielregeln könnt ihr euch hier durchlesen. Dort erfahrt ihr unter anderem, dass ihr teilnehmen könnt, wenn ihr einen Wohnsitz in einem von der Xbox-Konsole unterstützten Land oder einer Region habt und mindestens 18 Jahre alt seid.

Falls ihr mitmachen solltet, drücken wir euch ganz fest die Daumen!