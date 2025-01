Xbox Series S: Spencer: Kompatibilitätsanforderung bleibt bestehen

Aktuell müssen Entwickler bei Veröffentlichung eines Spiels für Xbox sicherstellen, dass dieses sowohl auf der Xbox Series X als auch der Xbox Series S spielbar ist. Nicht jedem gefällt das.

Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die leistungsschwächere Hardware der Xbox Series S das Potenzial der Spiele einschränkt. Der chinesische Entwickler Game Science gab der Konsole zuletzt die Schuld an der weiterhin nicht veröffentlichten Xbox-Version von Black Myth: Wukong.

Dass sich an dieser Praxis trotz der Kritik nichts ändern wird, stellt Xbox-Chef Phil Spencer im Interview mit Destin Legarie klar. Seiner Ansicht nach könnte die Entwicklung einer Xbox Series S-Version für Entwicklerstudios, die auf vielen Plattformen veröffentlichen wollen, von Vorteil sein:

„In gewisser Weise sehe ich das im Moment genau andersherum. Mit dem Aufkommen von Handheld-PCs und sogar der Einführung der Switch 2 bauen wir als Entwickler auf mehr Gerätespezifikationen, von Geräten mit geringerer Leistung – weil sie batteriebetrieben sind – bis hin zu Geräten, die an die Steckdose angeschlossen werden. Ich glaube, dass wir einen echten Vorteil haben, weil wir schon eine ganze Weile auf S ausgerichtet sind, dass unsere Spiele entwickelt wurden und über viele verschiedene Spezifikationen hinweg portabel sind.“

„Wenn wir uns also so etwas wie ein Steam Deck oder ein ROG Ally oder so etwas ansehen, haben wir diese S-Version der Spiele, die besser auf die Gerätespezifikationen vieler Geräte zugeschnitten sind, die offen gesagt gerade auf den Markt kommen, und ich denke, das hilft uns.“

„Und offen gesagt, die Skalierbarkeit der heutigen Engines erlaubt es, von Raytracing-fähigen, mehrere tausend Dollar teuren Grafikkarten auf Desktop-PCs bis hin zu einem batteriebetriebenen Handheld-Gerät zu skalieren, daher war S für mich in unserem Portfolio hilfreich.“

„Ich spiele gerade Indiana Jones auf S und es sieht großartig aus. Sie ist definitiv in der Lage, Spiele der aktuellen Generation auf großartige Weise abzuspielen, aber die meisten Spiele, die es geben wird, werden diese verschiedenen Geräte unterstützen, und die S-Spezifikation passt eigentlich ziemlich gut zu den Geräten, die im Moment eingeführt werden. Ich denke also, dass dieser Mix aus Leistung und Performance, den die Serie S verkörpert, mit Blick auf die Zukunft ein wichtiger Designpunkt für die Teams ist.“