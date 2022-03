Xbox Series S: Tragbare Xbox Konsole dank xScreen vorgeführt

Das Unternehmen UPspec Gaming hat mithilfe einer Kickstarter-Kampagne Anfang dieses Jahres den xScreen veröffentlicht.

Der xScreen ist ein Monitor, der sich formschlüssig, ohne weitere Verkabelung an die Xbox Series S anschließen lässt. Das System erhält dadurch einen, an einen Laptop angelehnten Formfaktor. Der YouTuber Kevin Kenson zeigt in einem seiner Videos, dass man die Xbox Series S in Verbindung mit dem xScreen auch wie einen Laptop unterwegs betreiben kann.

Ein paar Details zum Monitor:

· 11,6“ IPS-Bildschirm

· 1080p Auflösung bei 60Hz (60FPS fähig)

· Stereo Lautsprecher

· Eingebaute Tasten zum Verstellen von Lautstärke und Helligkeit

· HDMI-CEC fähig (gleichzeitiges Ein- und Ausschalten verbundener Geräte)

Möglich ist das Ganze nur mithilfe einer unabhängigen Stromversorgung und einer Tragevorrichtung. Die USV wird einzig dazu benötigt, die Konsole mit Strom zu versorgen, der Monitor bezieht den Strom dann über den USB-Port an der Rückseite der Konsole.

Bei dem xScreen handelt es sich vorwiegend um ein Nischen-Produkt für sehr spezielle Anforderungen, das macht sich auch im Preis bemerkbar: xScreen für Xbox Series S – 249,99 USD.

Der Markt scheint allerdings vorhanden zu sein, da die Kickstarter-Kampagne innerhalb von 20 Minuten das benötigte Geld zusammen hatte. Vielleicht ist dann auch die mobile Variante etwas für all jene unter euch, die sich den Monitor gekauft haben oder noch kaufen wollen.