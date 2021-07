Xbox Series S: Vergesst den Xbox-Kühlschrank hier kommt der Xbox Series S-Reisekoffer

Zur Feier des Starts des Microsoft Flight Simulators auf Xbox Series X|S verlost Xbox ANZ einen Special-Edition-Reisekoffer im Xbox Series S-Design.

Leider haben nur Teilnehmer aus Australien und Neuseeland die Chance, das in Zusammenarbeit mit dem australischen Unternehmen July entstandene, limitierte Schmuckstück zu gewinnen.

Where's the first place you'll fly to in Microsoft Flight Simulator on Xbox?

Retweet and reply below for your chance to win this limited edition Xbox Series S x @July suitcase to celebrate the console launch of @MSFSofficial! pic.twitter.com/RcCKb1yepC

— Xbox ANZ (@XboxANZ) July 27, 2021