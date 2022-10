Xbox Series S: XBSX2 PS2 Emulator läuft grandios

Mit dem XBSX2 ist ein neuer Emulator am Start, der es ermöglicht, PlayStation 2 Spiele auf Xbox Series X|S Konsolen zu spielen. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Konsole in den Developer-Mode versetzt wurde.

Wir hatten letztes Jahr bereits über den Emulator DuckStation berichtet, der für PlayStation 1 Spiele eingesetzt werden kann. Mit dem von YouTuber Modern Vintage Gamer präsentierten XBSX2 Emulator wurde nun eine Möglichkeit zur Wiedergabe von PlayStation 2 Titeln geschaffen. Die Grundlage kommt von stenzek (der Entwickler von DuckStation) der für seinen Emulator PCSX2 noch keine öffentliche Version bereitgestellt hat. XBSX2 ist somit ein Fork des PCSX2 und wurde speziell für Xbox ausgelegt.

Die Oberfläche ist übersichtlich gestaltet und erlaubt Anpassungen, die für jedes einzelne Spiel angelegt werden können. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zum Über- oder Untertakten und ihr habt eine Vielzahl von Optionen.

Auf der Xbox Series X kann die Auflösung bei den meisten Spielen problemlos auf bis zu 4k eingestellt werden. Für die Xbox Series S werden 2K oder 1440p empfohlen, bei diesen Einstellungen wurde bei fast allen Spielen eine stabile Bildrate von 60 FPS erreicht.

Am Beispiel von Ridge Racer wird ein seltener Darstellungsfehler gezeigt. In diesem Fall ist es unkompliziert möglich, den Titel im Original abspielen zu lassen. Hier ist die Auflösung so niedrig wie früher, aber die Darstellung sollte korrekt erfolgen. Laut Modern Vintage Gamer werdet ihr 95 % der Spiele ohne diese „Downgrade“-Option nutzen können.

„… ich sollte erwähnen, dass die Xbox immer noch der beste Weg ist, um PlayStation 2 Spiele auf eurer Konsole zu spielen“, mit diesen Worten erlaubt sich der YouTuber einen kleinen Seitenhieb darauf, dass bisher die Bereitstellung eines Playstation 2 Titels in PlayStation Premium ausgeblieben ist, und fasst zusammen: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich, genau wie bei DuckStation, sehr beeindruckt bin, von dem, was ich sehe. Mit der Fähigkeit von XBSX2 die Auflösung intern hochzuskalieren und High-Performance PlayStation 2 Spiele auf einer 299er Xbox Series S zu haben ist nichts weniger als erstaunlich. Es wurden in den letzten 12 Monaten Tonnenweise Arbeit in die PS2 Emulation gesteckt. Es ist großartig zu beobachten und ich werde definitiv damit fortfahren, über das Thema zu berichten.“

Hier geht es zum Video:

​XBSX2 steht zum Download zur Verfügung. Bedenkt dabei, wie anfangs erwähnt, dass sich die Konsole im Developer-Mode befinden muss.