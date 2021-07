Xbox Series S: xScreen Kickstarter in nur 20 Minuten erfolgreich

Wie wir bereits berichtet haben, arbeitet die australische Firma Upsec Gaming an einem xScreen-getauften Monitor-Upgrade für die Xbox Series S. Diese macht die Konsole fast zu einer tragbaren Laptop-Gaming-Station, die nur noch einen Stromanschluss braucht.

Die zu Finanzierung des Projekts gestartete Kickstarter-Kampagne hat nach dem Start nur 20 Minuten gebraucht, um ihr Finanzierungsziel zu erreichen.

The portable console display that turns your Xbox Series S into a makeshift gaming laptop got funded on Kickstarter in a matter of minutes. https://t.co/TFDa9Bk54z pic.twitter.com/ArvryboSek

— IGN (@IGN) July 7, 2021