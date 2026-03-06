Xbox Series X Controller: Share Button hat mehr drauf als gedacht

Auch wenn die ergonomische Form des mit der Xbox One eingeführten Controllers quasi unangetastet blieb, fand mit dem Start der Xbox-Series X|S ein neuer Knopf seinen Weg auf den Xbox Controller: der Share Button.
Dass der Share Button mehr drauf hat, als lediglich einen Screenshot anzufertigen, bekräftigt jetzt der offizielle X-Account des Microsoft Supports in einem neuen Posting. Folgende Funktionen werden vorgestellt:
- Einmaliges Drücken: Screenshot aufnehmen
- Drücken und Halten: Spielclip erstellen
- Zweimaliges Drücken: Letzte Aufnahmen anzeigen
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bis auf den dritten Punkt wusste ich schon alles😅👍🏻
Seitdem Screenshots und Clips nicht mehr lokal gespeichert bleiben sondern man zwingend die Cloud benötigt um seine Clips nicht zu verlieren, hab ich die Funktion sehr selten genutzt. Kam mal ein paar Wochen nicht zum zocken und alle highlights waren weg… danach hatt ick keen bock mehr
Ich nutze das eigentlich gar nicht, aber soweit ich weiß, werden Aufnahmen nur in der Cloud gelöscht und intern (Xbox) nur überschrieben, wenn der Speicherplatz voll ist.
Wenn du eine externe Festplatte für Medien anschließt und die Einstellungen anpasst, solltest du das Problem so gut wie gar nicht mehr haben.
Gibt glaube auch eine Einstellung, automatisch in onedrive hochzuladen. Da würde auch nicht gelöscht.
Schau dir die Settings mal an und frag im Zweifel eine KI. Chatgpt empfehle ich nicht gerade. Die erfindet SEHR häufig Settings und „Wahrheiten“
Ups das wusste ich garnicht 😀