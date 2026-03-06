Xbox Series X Controller: Share Button hat mehr drauf als gedacht

Der Share Button des Xbox Series X Controllers hat mehr drauf, als lediglich Screenshots aufzunehmen.

Auch wenn die ergonomische Form des mit der Xbox One eingeführten Controllers quasi unangetastet blieb, fand mit dem Start der Xbox-Series X|S ein neuer Knopf seinen Weg auf den Xbox Controller: der Share Button.

Dass der Share Button mehr drauf hat, als lediglich einen Screenshot anzufertigen, bekräftigt jetzt der offizielle X-Account des Microsoft Supports in einem neuen Posting. Folgende Funktionen werden vorgestellt:

Einmaliges Drücken : Screenshot aufnehmen

: Screenshot aufnehmen Drücken und Halten : Spielclip erstellen

: Spielclip erstellen Zweimaliges Drücken: Letzte Aufnahmen anzeigen