Xbox Series X Dashboard: Alle Xbox Startup Screens und Intros in einem Video

Xbox Startup Screens im Wandel der Zeit: Von 2001 bis 2025 – Video zeigt alle Xbox Startup Screens und Intros aus über zwei Jahrzehnten Konsolengeschichte.

Ein neues Video zeigt die komplette Entwicklung der Xbox Startup Screens von 2001 bis 2025 und bietet einen faszinierenden Rückblick auf mehr als zwei Jahrzehnte Xbox-Geschichte.

Von der ikonischen grünen Animation der ersten Xbox über das minimalistische Design der Xbox 360 bis hin zu den modernen, dynamischen Intros der Xbox Series X|S – die Evolution der Startsequenzen spiegelt den technologischen Fortschritt und den Stilwandel der Marke Xbox perfekt wider.

Welches Intro gefällt euch am besten?

  HaloGott | 07.10.2025 - 12:18 Uhr

    Wann war das Blaue(2013) denn bitte?Musste man dafür ne limitierte Konsole haben ?

    0
  Robilein | 07.10.2025 - 12:23 Uhr

    Ich liebe dasLogo von der Series X jedes Mal wenn ich es starte. Wird nie langweilig😍😍😍

    0
  wussii | 07.10.2025 - 12:26 Uhr

    Die OG Xbox und Xbox 360 hatten die coolsten Animationen… waren eh die besten Generationen.

    0

