Xbox Series X Dashboard: Alle Xbox Startup Screens und Intros in einem Video

Ein neues Video zeigt die komplette Entwicklung der Xbox Startup Screens von 2001 bis 2025 und bietet einen faszinierenden Rückblick auf mehr als zwei Jahrzehnte Xbox-Geschichte.
Von der ikonischen grünen Animation der ersten Xbox über das minimalistische Design der Xbox 360 bis hin zu den modernen, dynamischen Intros der Xbox Series X|S – die Evolution der Startsequenzen spiegelt den technologischen Fortschritt und den Stilwandel der Marke Xbox perfekt wider.
Welches Intro gefällt euch am besten?
20 Kommentare
Ein letztes kommt noch.
RIP XBOX
Ende 2026 bin ich dann 25 Jahre dabei gewesen.
Machs gut du schöne Zeit.
Wird bei mir wahrscheinlich auch so werden,mir ist das alles wie Microsoft das kommuniziert (wenn es geht überhaupt gemacht wird) viel zu schwammig und unsicher.
Warum ist das Logo auf einmal blau?
Wann war das Blaue(2013) denn bitte?Musste man dafür ne limitierte Konsole haben ?
Es gab 2012 die Xbox 360 Special Edition Blue. Daher ist der Ladescreen.
Ich liebe dasLogo von der Series X jedes Mal wenn ich es starte. Wird nie langweilig😍😍😍
Die OG Xbox und Xbox 360 hatten die coolsten Animationen… waren eh die besten Generationen.
Bei mir 2005 und 2025, aber cool sind sie alle🤣