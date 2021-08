Xbox Series X Dashboard: Anleitungen und Tipps: Videoleitfaden für digitale Spiele

Microsoft hat eine Reihe von Videos veröffentlicht, die sich in erster Linie wohl an Neueinsteiger*innen in die Welt von Xbox und Besitzer*innen einer Xbox Series S richten sollen. Aber auch wenn ihr denkt ihr wüsstet schon alles, was es zum Thema digitale Spielebibliothek zu wissen gibt, könnt ihr durchaus einen Blick riskieren.

Im ersten Video der How To Digital Gaming-Reihe wird euch gezeigt, wie ihr neue Spiele und exklusive Angebote im Microsoft Store für eure Xbox Series X|S findet.

Im zweiten Video der Reihe wird euch gezeigt, wie einfach es ist, Spiele aus dem Microsoft Store direkt von eurer Couch, eurem Desktop oder von unterwegs aus zu kaufen.

Im dritten Teil der Videoreihe wird euch gezeigt, wie ihr Spiele herunterladen und installieren könnt. Dank der Remoteinstallation müsst ihr dafür nicht mal in der Nähe eurer Konsole sein.

Im vierten und letzten Video der How To Digital Gaming-Reihe wird euch gezeigt, wie ihr durch Xbox Events, Xbox Play Anywhere und Microsoft Rewards mehr aus eurer digitalen Spielesammlung herausholen könnt.