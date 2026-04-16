Xbox Series X Dashboard: April-Update mit frischen Anpassungen ausgerollt

Microsoft hat das April-Update für Xbox-Konsolen veröffentlicht und erweitert damit zentrale Funktionen der Benutzeroberfläche spürbar. Im Fokus stehen neue Anpassungsmöglichkeiten für die Startseite, zusätzliche Optionen für Quick Resume sowie sichtbare Änderungen im Profilbereich.

Mehr Flexibilität gibt es ab sofort auf dem Home-Bildschirm. Statt bislang zwei Gruppen lassen sich nun bis zu zehn Gruppen anlegen und anpinnen. Auch die Verwaltung wurde überarbeitet, sodass sich Gruppen ähnlich einfach wie Spiele neu anordnen lassen. Gleichzeitig wird deutlicher angezeigt, welche Gruppen bereits auf der Startseite eingebunden sind, was die Navigation übersichtlicher gestaltet.

Personalisierung rückt stärker in den Mittelpunkt. Mit benutzerdefinierten Farben hält ein neues Feature Einzug, das deutlich mehr Freiheit bei der Gestaltung bietet. Über Regler lassen sich Farbton und Schattierung individuell einstellen, wodurch eine eigene Farbidentität entsteht. Diese Anpassung zeigt sich auch dezent im Guide, kann jedoch jederzeit in den Einstellungen deaktiviert werden. Um eine konsistente Darstellung sicherzustellen, bleiben gewisse Grenzen bestehen. Wer zwischen Systemfarben wechselt, behält die zuletzt gewählte eigene Farbe gespeichert und kann schnell wieder darauf zurückgreifen.

Auch Quick Resume erhält ein wichtiges Update. Die Funktion gehört zu den beliebtesten Features der Xbox, zeigte jedoch bei bestimmten Spielen nach längerer Inaktivität gelegentlich unerwartetes Verhalten. Mit dem April-Update lässt sich Quick Resume nun gezielt für einzelne Titel deaktivieren. Dadurch starten ausgewählte Spiele immer frisch, was insbesondere bei Online- oder Live-Service-Titeln für stabilere Abläufe sorgt. Die entsprechende Einstellung ist direkt über das Optionsmenü eines Spiels oder in den Verwaltungsoptionen zugänglich.

Ergänzend dazu wurden Profilabzeichen im Guide überarbeitet. Öffnet ihr ein Profil, erscheinen nun die fünf zuletzt freigeschalteten Abzeichen direkt sichtbar. Dadurch werden Fortschritte und besondere Meilensteine schneller erkennbar, ohne durch Menüs navigieren zu müssen.