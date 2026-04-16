Xbox Series X Dashboard: April-Update mit frischen Anpassungen ausgerollt

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Image: Microsoft

Das April-Update für Xbox erweitert die Startseite bringt benutzerdefinierte Farben und neue Quick Resume Optionen.

Microsoft hat das April-Update für Xbox-Konsolen veröffentlicht und erweitert damit zentrale Funktionen der Benutzeroberfläche spürbar. Im Fokus stehen neue Anpassungsmöglichkeiten für die Startseite, zusätzliche Optionen für Quick Resume sowie sichtbare Änderungen im Profilbereich.

Mehr Flexibilität gibt es ab sofort auf dem Home-Bildschirm. Statt bislang zwei Gruppen lassen sich nun bis zu zehn Gruppen anlegen und anpinnen. Auch die Verwaltung wurde überarbeitet, sodass sich Gruppen ähnlich einfach wie Spiele neu anordnen lassen. Gleichzeitig wird deutlicher angezeigt, welche Gruppen bereits auf der Startseite eingebunden sind, was die Navigation übersichtlicher gestaltet.

Personalisierung rückt stärker in den Mittelpunkt. Mit benutzerdefinierten Farben hält ein neues Feature Einzug, das deutlich mehr Freiheit bei der Gestaltung bietet. Über Regler lassen sich Farbton und Schattierung individuell einstellen, wodurch eine eigene Farbidentität entsteht. Diese Anpassung zeigt sich auch dezent im Guide, kann jedoch jederzeit in den Einstellungen deaktiviert werden. Um eine konsistente Darstellung sicherzustellen, bleiben gewisse Grenzen bestehen. Wer zwischen Systemfarben wechselt, behält die zuletzt gewählte eigene Farbe gespeichert und kann schnell wieder darauf zurückgreifen.

Auch Quick Resume erhält ein wichtiges Update. Die Funktion gehört zu den beliebtesten Features der Xbox, zeigte jedoch bei bestimmten Spielen nach längerer Inaktivität gelegentlich unerwartetes Verhalten. Mit dem April-Update lässt sich Quick Resume nun gezielt für einzelne Titel deaktivieren. Dadurch starten ausgewählte Spiele immer frisch, was insbesondere bei Online- oder Live-Service-Titeln für stabilere Abläufe sorgt. Die entsprechende Einstellung ist direkt über das Optionsmenü eines Spiels oder in den Verwaltungsoptionen zugänglich.

Ergänzend dazu wurden Profilabzeichen im Guide überarbeitet. Öffnet ihr ein Profil, erscheinen nun die fünf zuletzt freigeschalteten Abzeichen direkt sichtbar. Dadurch werden Fortschritte und besondere Meilensteine schneller erkennbar, ohne durch Menüs navigieren zu müssen.

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32 Kommentare Added

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  1. Johnny2k 63505 XP Romper Stomper | 16.04.2026 - 10:21 Uhr

    Auf dem Xbox Dashboard kann es nur eine Farbe geben: Das typische Xbox Grün 🙂

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  2. RumRoGERs 142265 XP Master-at-Arms Bronze | 16.04.2026 - 10:24 Uhr

    Top Update, i h werde heute Abend erstmal so einige Müllspiele ausblenden. 🤣

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  3. DayWalkerCB 9265 XP Beginner Level 4 | 16.04.2026 - 10:44 Uhr

    Das mit dem Quick Resume stelle ich gleich bei Call of Duty ein, ich bekommen durch den Quick Resume immer einen blauen bzw. schwarzen Monitor und kann dann nur durch NEUSTART weiter machen?! Jemand auch das Problem oder anders gelöst?

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    • oldGamer 188140 XP Battle Rifle God | 16.04.2026 - 11:39 Uhr
      Antwort auf DayWalkerCB

      Hmm, einfach Spiel übers dashbaord beenden bevor man was anderes spielt oder Konsole ausmacht.
      Hab da bisher keine Probleme diesbezüglich gehabt.

      0
  6. Ash2X 329820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.04.2026 - 11:44 Uhr

    Sie schrauben in letzter Zeit aber auch echt viel – schön wenn mal etwas den Beta-Status verlässt.

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  7. Spaxarrow 13140 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.04.2026 - 12:02 Uhr

    Deswegen hatte ich den grün Schimmer im xbox button Aufklappmenü 😆.
    Habs wieder ausgemacht da ich es blank schwarz hier lieber mag.

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  8. EktomorfRoman 69730 XP Romper Domper Stomper | 16.04.2026 - 12:15 Uhr

    Was für Gruppen habt ihr vorne so ich hab irgnediwe nur die PINs und da sind dann auf der startseite 30 spiele drauf ist aber net so übersichtlich 😀

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  10. DanSanAliaMi 97385 XP Posting Machine Level 4 | 16.04.2026 - 13:00 Uhr

    Wann kommt die Anpassung vom achievement system? Bin eigentlich auch im Insider System. Habe aber noch keine Änderung feststellen können

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