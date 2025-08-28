Xbox Series X Dashboard: August Update bringt Cross-Device Play History und mehr Features

Mit dem Xbox August Update erweitert Microsoft das Spielerlebnis über mehrere Plattformen hinweg. Eine der zentralen Neuerungen ist die Cross-Device Play History, die es ermöglicht, Spielverläufe geräteübergreifend zu synchronisieren.

Ob Konsole, PC oder Cloud – eure zuletzt gespielten Titel erscheinen nun überall, sodass ihr jederzeit nahtlos weiterspielen könnt.

Zusätzlich tauchen nun auch cloudfähige Spiele in der Historie auf, wodurch Klassiker der Original Xbox ebenso wie aktuelle Xbox Series X|S-Titel übersichtlich an einem Ort sichtbar sind.

In der Xbox PC App führt das Update einen neuen Bereich namens My apps ein, über den ihr Spiele oder Anwendungen aus verschiedenen Stores direkt starten könnt. Gleichzeitig wurde die Navigation per Controller in der App spürbar verbessert, um das Handling intuitiver zu gestalten.

Ein weiteres Highlight ist der Gaming Copilot (Beta) für die Windows-11-Game Bar. Dieses Feature ist als digitaler Begleiter gedacht, der euch beim Spielen unterstützt und zusätzliche Informationen bereitstellt.

Ergänzt wird das Update durch neue Angebote im Bereich Xbox Play Anywhere, Stream your own game sowie bei den Retro Classics.

Xbox Play Anywhere

Abiotic Factor

Aquapark io

Back to the Dawn

Bad End Theater

Crowd City

Dead of Darkness

EDENS ZERO

Golf Guys

Grounded 2

Hatsune Miku Logic Paint S+

Maiden Cops

Mecha BREAK

Minami Lane

My Friendly Neighborhood

No Heroes Here 2

Novel Rogue

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Sand Legends

Spell Disk

The Last Camp

The Wandering Village

Tiny Pixels Vol. 2 – Stormy Knights

Wheel World

Stream Your Own Games

A Short Hike

Bugsnax

DC League of Super Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Don’t Starve

Everspace

Evil Genius 2: World Domination

Gradius Origins

Let’s Build a Zoo

Library of Ruina

Mafia: The Old Country

Scorn

Somerville

…und viele mehr

Retro Classics

Caesar 3

Climber 5

Oystron

Private Eye

Shootin’ Gallery

The Colonel’s Bequest

Wing War

Maus & Tastatur Unterstützung

Barbie Project Friendship

F1 Manager 2023

F1 Manager 2024

Frag Punk

Grounded 2

Heretic + Hexen

Mecha BREAK

Paw Patrol Grand Prix

The First Descendent

Ultimate Chicken Horse

Ultimate Custom Night

War Thunder

Touch:

Grounded 2