Xbox Series X Dashboard: August Update bringt Cross-Device Play History und mehr Features

Mit dem Xbox August Update erweitert Microsoft das Spielerlebnis über mehrere Plattformen hinweg. Eine der zentralen Neuerungen ist die Cross-Device Play History, die es ermöglicht, Spielverläufe geräteübergreifend zu synchronisieren.
Ob Konsole, PC oder Cloud – eure zuletzt gespielten Titel erscheinen nun überall, sodass ihr jederzeit nahtlos weiterspielen könnt.
Zusätzlich tauchen nun auch cloudfähige Spiele in der Historie auf, wodurch Klassiker der Original Xbox ebenso wie aktuelle Xbox Series X|S-Titel übersichtlich an einem Ort sichtbar sind.
In der Xbox PC App führt das Update einen neuen Bereich namens My apps ein, über den ihr Spiele oder Anwendungen aus verschiedenen Stores direkt starten könnt. Gleichzeitig wurde die Navigation per Controller in der App spürbar verbessert, um das Handling intuitiver zu gestalten.
Ein weiteres Highlight ist der Gaming Copilot (Beta) für die Windows-11-Game Bar. Dieses Feature ist als digitaler Begleiter gedacht, der euch beim Spielen unterstützt und zusätzliche Informationen bereitstellt.
Ergänzt wird das Update durch neue Angebote im Bereich Xbox Play Anywhere, Stream your own game sowie bei den Retro Classics.
Xbox Play Anywhere
- Abiotic Factor
- Aquapark io
- Back to the Dawn
- Bad End Theater
- Crowd City
- Dead of Darkness
- EDENS ZERO
- Golf Guys
- Grounded 2
- Hatsune Miku Logic Paint S+
- Maiden Cops
- Mecha BREAK
- Minami Lane
- My Friendly Neighborhood
- No Heroes Here 2
- Novel Rogue
- RoboCop: Rogue City – Unfinished Business
- Sand Legends
- Spell Disk
- The Last Camp
- The Wandering Village
- Tiny Pixels Vol. 2 – Stormy Knights
- Wheel World
Stream Your Own Games
- A Short Hike
- Bugsnax
- DC League of Super Pets: The Adventures of Krypto and Ace
- Don’t Starve
- Everspace
- Evil Genius 2: World Domination
- Gradius Origins
- Let’s Build a Zoo
- Library of Ruina
- Mafia: The Old Country
- Scorn
- Somerville
- …und viele mehr
Retro Classics
- Caesar 3
- Climber 5
- Oystron
- Private Eye
- Shootin’ Gallery
- The Colonel’s Bequest
- Wing War
Maus & Tastatur Unterstützung
- Barbie Project Friendship
- F1 Manager 2023
- F1 Manager 2024
- Frag Punk
- Grounded 2
- Heretic + Hexen
- Mecha BREAK
- Paw Patrol Grand Prix
- The First Descendent
- Ultimate Chicken Horse
- Ultimate Custom Night
- War Thunder
Touch:
- Grounded 2
