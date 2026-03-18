Xbox Series X Dashboard: Update bringt mehr Gruppen, Farben und Quick Resume-Optionen

Ein neues Xbox Update bringt mehr Anpassungsmöglichkeiten, Quick Resume Einstellungen und neue Profilfunktionen.

Xbox hat neue Features für Konsolen angekündigt, die zunächst von Xbox Insidern getestet werden können. Das Update bringt zahlreiche Verbesserungen für Dashboard, Personalisierung und Komfortfunktionen.

Zu den größten Neuerungen gehört die Erweiterung der Home-Gruppen. Statt bisher zwei Gruppen könnt ihr künftig bis zu zehn Gruppen auf dem Startbildschirm anheften und einfacher verwalten.

Auch die Personalisierung wird deutlich ausgebaut. Mit neuen benutzerdefinierten Farben könnt ihr euer Dashboard individueller gestalten und eigene Farbtöne festlegen, die sich auch im Guide widerspiegeln.

Ein weiteres Highlight ist die neue Quick Resume-Einstellung: „Toggle Quick Resume per Title“. Ihr könnt die Funktion nun gezielt für einzelne Spiele deaktivieren, wenn ihr lieber einen frischen Start möchtet.

Zusätzlich zeigt der Guide künftig Profil-Badges, die die zuletzt freigeschalteten Erfolge und Meilensteine eines Spielers hervorheben.

Die neuen Features werden zunächst für Insider ausgerollt und sollen anschließend schrittweise für alle Spieler verfügbar gemacht werden.

Das Update wird dann später für Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.