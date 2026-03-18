Xbox Series X Dashboard: Update bringt mehr Gruppen, Farben und Quick Resume-Optionen

Xbox hat neue Features für Konsolen angekündigt, die zunächst von Xbox Insidern getestet werden können. Das Update bringt zahlreiche Verbesserungen für Dashboard, Personalisierung und Komfortfunktionen.
Zu den größten Neuerungen gehört die Erweiterung der Home-Gruppen. Statt bisher zwei Gruppen könnt ihr künftig bis zu zehn Gruppen auf dem Startbildschirm anheften und einfacher verwalten.
Auch die Personalisierung wird deutlich ausgebaut. Mit neuen benutzerdefinierten Farben könnt ihr euer Dashboard individueller gestalten und eigene Farbtöne festlegen, die sich auch im Guide widerspiegeln.
Ein weiteres Highlight ist die neue Quick Resume-Einstellung: „Toggle Quick Resume per Title“. Ihr könnt die Funktion nun gezielt für einzelne Spiele deaktivieren, wenn ihr lieber einen frischen Start möchtet.
Zusätzlich zeigt der Guide künftig Profil-Badges, die die zuletzt freigeschalteten Erfolge und Meilensteine eines Spielers hervorheben.
Die neuen Features werden zunächst für Insider ausgerollt und sollen anschließend schrittweise für alle Spieler verfügbar gemacht werden.
Das Update wird dann später für Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wäre schon froh wenn meine dritte Pin-Gruppe nicht mehr verschluckt wird.
Hört sich aber gut an 👍
Ich bin zufrieden wie es ist. Ich frage mich nur, warum soll man Quick-Resume ausschalten. Es ist einfach genial.
Bei reinen SP Games mag das toll sein, bei MP spielen nervt es nur und ich bin froh das man es endlich ausschalten kann, nicht umsonst hat MS die Funktion nun gebracht 😉 Die wissen das selber.
Yo, jetzt wo du es sagst. Division und Breakpoint fangen immer kurz an wo ich aufgehört habe, bevor die Verbindung getrennt wird und ich von vorne anfangen muss.
Ist mir nie in den Sinn gekommen die Option auszuschalten. Hat mich auch nicht gestört, ging auch so ruck-zuck. Da brauche ich nicht jedes mal das Intro und Startbildschirm zu überspringen. Also lohnt sich am Ende auch hier.
Viele Online Multispiele funktionieren nicht damit, heisst du musst dann erst wieder beenden, das Spiel schließen und neu starten, weil das Spiel sich sonst nicht connected oder einfriert. Hätte ich schon von Anfang so erwartet.
bei ein paar Spielen aus der Xbox One Ära führt das Quick Resume anscheinend zu Problemen mit dem aufpoppen von Achievments. Ein prominentes Beispiel ist die AC Ezio Collection.
Gute Neuerungen. Begrüße ich 🙂
Das mit dem Quick Resume ist sehr gut, hab tatsächlich ein Game, da verliert er die Verbindung mit dem Quick Resume, obwohl ich das Spiel auch schließe etc.
Muss es dann quasi 2 mal starten, damit ich nen sauberen Start habe.
Werd ik mir ma anschauen wenn ik daheem bin heute abend ✌🏻 danke für die Info
Das ist ein richtig gutes Update! Endlich kann man Quick Resume konfigurieren.
Das die Achievments bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden, finde ich auch gut.
Das mit dem Quick Resume wird Zeit. Bei bestimmten Spielen WILL ich es NICHT haben, vor allem MP Titel. Da bringt es oft Probleme. Neustart muss dann so oder so sein.
Idealerweise gibt es eine Option, wo man „quick resume“ gänzlich deaktivieren kann.
Theoretisch müsste es auch dafür blockierten Speicher auf der SSD freigeben können, was aber vermutlich nicht passieren wird.. oder vielleicht doch?
Super Update vor allem das mit dem Quick-resume