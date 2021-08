Xbox Series X Dashboard: Blaulichtfilter-Nachtmodus für Insider verfügbar

Im Xbox Insider Alpha Skip Ahead Ring wurde eine neue Option für alle Spieler veröffentlicht: Nachtmodus. Dieser Blaulichtfilter ist ab sofort zum Testen freigegeben und verfügt über weitere Optionen.

Zuerst einmal wird der Blaulichtfilter für Spiele und Menüs aktiviert. Des Weiteren kann die Leuchtkraft der Xbox-Kugel am Controller und der Konsole angepasst werden. Dazu gibt es die folgenden Einstellungsmöglichkeiten: Turn – On/Off/Schedule, HDR – Allow/Block, Display dim / filter, Theme dark / light, Controller bright, Power Button bright.

Schaut euch am besten die folgenden Videos an, um euch einen ersten Eindruck zu machen:

Power Button Light from 100%, 50% and off 👉🔘💡 pic.twitter.com/7lPP93wm2M

— Idle Sloth (@IdleSloth84) August 7, 2021