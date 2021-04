Xbox Series X Dashboard: Brandneues Update mit neuen Funktionen ausgerollt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das neue Xbox April Update 2021 ist da und erwartet euch mit Xbox App-Ranglisten, neuen Game Pass-Funktionen und vieles mehr. Alle Informationen gibt es weiter unten.

Jason Ronald, Partner Director of Program Management, Xbox verkündet: „Das Team Xbox freut sich darauf, Xbox noch besser zu machen, indem es das Erlebnis verfeinert und brandneue Funktionen bereitstellt, die auf eurem Feedback basieren. Die Veröffentlichung in diesem Monat beinhaltet Achievement-Tracking auf Spieldetailseiten und Leaderboards in der Xbox Mobile App, neue Spieleempfehlungen und Sammlungen auf Xbox Game Pass, die Möglichkeit, Ihr aktives Spiel zu suspendieren, um Downloads zu beschleunigen und mehr.“

Achievements: Bei der Weiterentwicklung der neuen mobilen Xbox-App für iOS und Android hat man auf das Feedback der Fans gehört, die sich die Achievements zurück in die Xbox-App gewünscht haben. Letzten Monat hat man bereits mit dem Testen von Achievements in der Xbox App begonnen und ab heute können ausgewählte Spieler in monatlichen Ranglisten sehen, wie sie im Vergleich zu ihren Freunden abschneiden.

Außerdem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Erfolge auf den Detailseiten der Spiele anzuzeigen, um Fortschritte zu verfolgen. Bis zum Ende des Monats wird jeder diese Updates in der App erhalten.

Spielt Xbox Game Pass-Spiele mit Freunden: Das Spielen mit Freunden ist mit Xbox Game Pass auf der Konsole jetzt noch einfacher geworden. Spielen mit Freunden wird jetzt angezeigt, wenn Freunde ein beliebiges Xbox Game Pass-Spiel spielen. Ihr könnt entweder direkt in eine beitrittsfähige Multiplayer-Sitzung einsteigen oder mit der Installation der Spiele beginnen, die eure Freunde gerade spielen.

Neue Spielempfehlungen und Sammlungen im Xbox Game Pass: Entdeckt neue Spielempfehlungen und Sammlungen im Game Pass auf eurer Konsole. Entdeckt ein weiteres Juwel basierend auf eurem Spielverlauf mit „Weil Sie gespielt haben“, oder findet ein Spiel, das ihr mit Freunden im „Multiplayer“ spielen könnt. Sammlungen wie Ego-Shooter, Science-Fiction, Horror, Sandbox, Mystery, Anime, Fantasy, Niedlich und mehr wurden ebenfalls hinzugefügt. Mit all diesen Sammlungen, die im Game Pass-Hub auf eurer Konsole landen, werdet ihr sicher etwas finden, das zu eurer Stimmung passt.

Spiel aussetzen und Downloads beschleunigen: Ladet eure Spiele so schnell wie möglich mit der neuen Funktion „Spiel aussetzen“ in Meine Spiele & Apps herunter. Heute warnt euch die Warteschlange, wenn ein aktives Spiel die Download-Geschwindigkeit verlangsamt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euer aktives Spiel zu unterbrechen, um Bandbreite freizugeben und die effizientesten Downloadgeschwindigkeiten zu erhalten. Mit Quick Resume könnt ihr dann sofort wieder in euer Spiel einsteigen, wenn ihr wieder spielen möchtet.