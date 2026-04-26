Xbox Series X Dashboard: Crimson Desert erhält atmosphärischen dynamischen Hintergrund

In einem neuen Video zeigen wir euch den atmosphärischen dynamischen Hintergrund zu Crimson Desert auf der Xbox Series X|S.

Ein neuer dynamischer Hintergrund zu Crimson Desert erweitert ab sofort die Auswahl auf Xbox Series X|S und bringt die düstere Fantasy Welt direkt auf euren Bildschirm.

Passend zur rauen Atmosphäre des Action Adventures erscheint jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund für das Xbox Dashboard.

In unserem Video zeigen wir euch, wie die bewegten Szenen und Effekte auf der Xbox Series X|S wirken.

Xbox Series X|S | Dynamischer Crimson Desert Hintergrund

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