Xbox Series X Dashboard: Crimson Desert erhält atmosphärischen dynamischen Hintergrund

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Image: Microsoft

In einem neuen Video zeigen wir euch den atmosphärischen dynamischen Hintergrund zu Crimson Desert auf der Xbox Series X|S.

Ein neuer dynamischer Hintergrund zu Crimson Desert erweitert ab sofort die Auswahl auf Xbox Series X|S und bringt die düstere Fantasy Welt direkt auf euren Bildschirm.

Passend zur rauen Atmosphäre des Action Adventures erscheint jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund für das Xbox Dashboard.

In unserem Video zeigen wir euch, wie die bewegten Szenen und Effekte auf der Xbox Series X|S wirken.

Xbox Series X|S | Dynamischer Crimson Desert Hintergrund

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10 Kommentare Added

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  2. RumRoGERs 146365 XP Master-at-Arms Gold | 26.04.2026 - 17:06 Uhr

    lol eh, gerade hauen sie die Hintergründe aber raus. 🤙🏻😂
    Ich freue mich schon schon auf Forza und Halo

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  3. de Maja 338575 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.04.2026 - 17:10 Uhr

    Wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man die Dynamik.

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  4. AppleRedX 149395 XP Master-at-Arms Onyx | 26.04.2026 - 17:22 Uhr

    Und der nächste dynamische Hintergrund. ist denn schon Weihnachten…

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  7. kleineAmeise 158910 XP God-at-Arms Onyx | 26.04.2026 - 17:37 Uhr

    Wahnsinn was für Dynamik. Von so viel Dynamik tun meine Augen weh. Ich kann kaum hinschauen.

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  10. Hey Iceman 896695 XP Xboxdynasty All Star Platin | 26.04.2026 - 18:40 Uhr

    Beim Drachen oben links denkt man ,der hängt an ner schnurr und schwingt hin und her 🙈

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