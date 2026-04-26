Xbox Series X Dashboard: Crimson Desert erhält atmosphärischen dynamischen Hintergrund

Ein neuer dynamischer Hintergrund zu Crimson Desert erweitert ab sofort die Auswahl auf Xbox Series X|S und bringt die düstere Fantasy Welt direkt auf euren Bildschirm.
Passend zur rauen Atmosphäre des Action Adventures erscheint jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund für das Xbox Dashboard.
In unserem Video zeigen wir euch, wie die bewegten Szenen und Effekte auf der Xbox Series X|S wirken.
Xbox Series X|S | Dynamischer Crimson Desert Hintergrund
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich zu überladen. Da lieber den von SoT.
lol eh, gerade hauen sie die Hintergründe aber raus. 🤙🏻😂
Ich freue mich schon schon auf Forza und Halo
Wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man die Dynamik.
Und der nächste dynamische Hintergrund. ist denn schon Weihnachten…
Diese Qualität der Dynamik erstaunt mich immer wieder.
Naja besser wie die anderen beiden
Wahnsinn was für Dynamik. Von so viel Dynamik tun meine Augen weh. Ich kann kaum hinschauen.
So viel Dynamik. Man kann seine Augen kaum abwenden
Gefällt mir nit ✌🏻 is zu dunkel dit ganze
Beim Drachen oben links denkt man ,der hängt an ner schnurr und schwingt hin und her 🙈